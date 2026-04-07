Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ocak-mart döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %5,86 düşerek 210 bin 688 olurken, hafif ticari araç satışları %4,23 artışla 54 bin 710 adede yükseldi.
Türkiye’de otomobil satışında devrim: Elektrikli ve hibritler öne çıkıyor
Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk çeyreğinde elektrikli ve hibrit araçlar satışların yarısından fazlasını domine etti. Toplam satışlar 107 bin 924 adede ulaştı ve bu araçlar toplam pazarın %51,2’sini oluşturdu.Derleyen: Cansu İşcan
Dönemde 88 bin 688 benzinli ve 69 bin 504 hibrit otomobil satılırken, dizel otomobil satışları 13 bin 326 ve otogazlı otomobillerin satışları 750 olarak kaydedildi. Tamamen elektrikle çalışan otomobillerin satışları ise 38 bin 28 adet olarak gerçekleşti.
Benzinli jeneratörle bataryayı şarj eden ve sürüşü elektrik motoruyla sağlayan “uzatılmış menzil” özellikli araçlar da dahil edildiğinde, elektrikli otomobil satışları %18,2’lik pazar payıyla 38 bin 420’ye yükseldi.
Bu araçlar resmi sınıflandırmada “elektrikli” kategorisine giriyor.
Benzinli otomobillerde %20,1, dizellerde %26,9 ve otogazlı araçlarda %34,8’lik düşüş yaşanırken, hibrit otomobil satışları %33, elektrikli otomobil satışları ise %29,9 arttı. Dizel otomobillerdeki azalma, üreticilerin dizel araç üretimini sonlandırma süreciyle açıklanıyor.
Geçen yılın ilk çeyreğinde toplam satışların %49,6’sını oluşturan benzinli otomobillerin payı bu yıl %42,1’e geriledi. Dizel ve otogazlı otomobillerin payları sırasıyla %8,1’den %6,3’e ve %0,5’ten %0,4’e düştü. Öte yandan, elektrikli otomobillerin payı %13,2’den %18,2’ye, hibrit araçların payı ise %28,6’dan %33’e yükseldi.
Mart ayında elektrikli otomobil satışları 15 bin 118’e ulaşarak %18,9 pazar payı elde ederken, hibrit otomobil satışları 27 bin 65 adede ulaşarak %33,9 pazar payı sağladı.
Böylece Türkiye’de satılan her iki otomobilden biri artık elektrikli veya hibrit modellerden oluşuyor.