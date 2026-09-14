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Kaynak: AA

Manchester City'nin deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından VAR kararı tartışma yarattı. Premier Lig'in hakemlik kurumu Pro Ref, karşılaşmanın tek golünün veriliş sürecinde hakem ekibinin hata yaptığını kabul etti.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında Josko Gvardiol'un ortasını tamamlayan Erling Haaland topu ağlara gönderdi. Gol ilk olarak ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken VAR incelemesinin ardından Haaland'ın pozisyonunun nizami olduğu belirlendi ve gol geçerli sayıldı.

TARTIŞMA ENZO FERNANDEZ ÜZERİNDEN ÇIKTI

Ancak tartışmanın merkezinde Haaland değil, pozisyon sırasında ofsaytta bulunan Enzo Fernandez yer aldı. Fernandez topa temas edememesine rağmen ortayı oynamak için hamle yaptı.

Pro Ref'in açıklaması şu şekilde:

"Aynı atakta Enzo Fernandez'in topa oynamadığı tespit edildi ve bu nedenle herhangi bir ofsayt ihlali öznel bir değerlendirmeye dönüşüyor. Ancak bu pozisyonda VAR, oyuncunun konumunun muhtemel etkisini fark etmedi ve saha içi inceleme tavsiyesinde bulunmalıydı."

MANCHESTER UNITED İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

Pro Ref, yaşananları bir "değerlendirme hatası" olarak nitelendirirken Manchester United ile iletişime geçildiğini ve pozisyonun ayrıca inceleneceğini bildirdi.

Karşılaşmanın VAR'ı Matthew Donohue ve AVAR'ı Blake Antrobus, Haaland'ın ofsaytta olmadığına ve Fernandez'in ofsayt pozisyonunda bulunmasına rağmen ihlal gerçekleştirmediğine karar vermişti.

Manchester City'de Phil Foden'ın 23. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen Pep Guardiola'nın ekibi Haaland'ın tartışmalı golüyle derbiyi 1-0 kazandı.