Türkiye'de o isimleri sadece 1 kişi kullanıyor

TÜİK verilerine göre bazı isimler, Türkiye genelinde sadece bir bebeğe verildi. Ailelerin özgün ve farklı isim arayışları, ortaya oldukça dikkat çekici sonuçlar çıkardı. Nüfus kayıtlarına göre yalnızca birer çocukta bulunan isimler arasında hem kız hem de erkek isimleri yer aldı.