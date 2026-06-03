Yeniçağ Gazetesi
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Türkiye'de o isimleri sadece 1 kişi kullanıyor

Türkiye'de en çok kulanılan Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma isimleri her zaman konuşuluyor. Ancak sadece 1 kişide bulanan isimleri duyunca çok şaşıracaksınız.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Türkiye'de o isimleri sadece 1 kişi kullanıyor - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nadir kullanılan isimleri açıkladı. Ortaya sadece 1 bebekte kullanılan 5 isim çıktı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yalnızca bir kez kullanılan isimler belli oldu. İşte o 5 isim...

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Türkiye'de o isimleri sadece 1 kişi kullanıyor - Resim: 2

TÜİK verilerine göre bazı isimler, Türkiye genelinde sadece bir bebeğe verildi. Ailelerin özgün ve farklı isim arayışları, ortaya oldukça dikkat çekici sonuçlar çıkardı. Nüfus kayıtlarına göre yalnızca birer çocukta bulunan isimler arasında hem kız hem de erkek isimleri yer aldı.

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Türkiye'de o isimleri sadece 1 kişi kullanıyor - Resim: 3

Verilerde öne çıkan nadir kız isimleri arasında Azra Akel, Elif Evin ve Irmak Dila yer aldı. Bu isimlerin her biri yalnızca tek bir bebeğe verilirken, ailelerin farklı isim kombinasyonlarına yöneldiği görüldü.

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Türkiye'de o isimleri sadece 1 kişi kullanıyor - Resim: 4

ERKEK BEBEKLERDE DE BENZER TABLO

Erkek bebeklerde ise Kerem Akil ve Kağan Celal isimleri listenin en dikkat çeken örnekleri oldu. Türkiye genelinde yalnızca birer çocukta bulunan bu isimler, alışılmış tercihlerin dışına çıkan ailelerin seçimlerini yansıttı.

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