Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nadir kullanılan isimleri açıkladı. Ortaya sadece 1 bebekte kullanılan 5 isim çıktı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yalnızca bir kez kullanılan isimler belli oldu. İşte o 5 isim...
Türkiye'de o isimleri sadece 1 kişi kullanıyor
Türkiye'de en çok kulanılan Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma isimleri her zaman konuşuluyor. Ancak sadece 1 kişide bulanan isimleri duyunca çok şaşıracaksınız.Aykut Metehan
TÜİK verilerine göre bazı isimler, Türkiye genelinde sadece bir bebeğe verildi. Ailelerin özgün ve farklı isim arayışları, ortaya oldukça dikkat çekici sonuçlar çıkardı. Nüfus kayıtlarına göre yalnızca birer çocukta bulunan isimler arasında hem kız hem de erkek isimleri yer aldı.
Verilerde öne çıkan nadir kız isimleri arasında Azra Akel, Elif Evin ve Irmak Dila yer aldı. Bu isimlerin her biri yalnızca tek bir bebeğe verilirken, ailelerin farklı isim kombinasyonlarına yöneldiği görüldü.
ERKEK BEBEKLERDE DE BENZER TABLO
Erkek bebeklerde ise Kerem Akil ve Kağan Celal isimleri listenin en dikkat çeken örnekleri oldu. Türkiye genelinde yalnızca birer çocukta bulunan bu isimler, alışılmış tercihlerin dışına çıkan ailelerin seçimlerini yansıttı.