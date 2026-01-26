Ilgaz Dağı’nda nadir görülen bir doğa olayı yaşandı: kar ruloları meydana çıktı.

Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan, Batı Karadeniz Bölgesi’nin 2.587 metre rakımlı Büyük Hacet Tepesi ve Ilgaz Dağı, Türkiye’nin en önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bölgede son haftalarda etkili olan yoğun yağışların ardından kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.

Rüzgârın yerdeki kar tabakasını yüzeyden kopararak aşağı doğru yuvarlamasıyla oluşan kar rulolarının boyutları, kat ettikleri mesafeye bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Ilgaz Dağı’nda yol kenarlarında beliren kar ruloları, oldukça etkileyici ve dikkat çekici bir manzara oluşturuyor.