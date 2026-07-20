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Türkiye'de de çok sayıda kullanıcı tarafından takip edilen tahmin platformu Polymarket, erişime kapatıldı. Siyasi, ekonomik ve sportif gelişmelere ilişkin tahmin piyasası hizmeti sunan platforma, "yasa dışı bahis" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

elipshaber'in haberine göre, erişim engeli kararı, İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) EngelliWeb projesi tarafından duyuruldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "Site Bilgileri Sorgu Sayfası"nda yapılan sorgulamada da kararın yürürlüğe girdiği görüldü.

Kayıtlara göre erişim engeli kararı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 16 Temmuz 2026 tarihinde "yasa dışı bahis" gerekçesiyle alındı. Karar kapsamında polymarket.com alan adına Türkiye'den erişim engellendi.

Kararın ardından platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar bağlantı hatasıyla karşılaşmaya başladı. Erişim engeline ilişkin henüz Polymarket cephesinden veya karara karşı hukuki süreç başlatılıp başlatılmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.