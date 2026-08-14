Türkiye’de marketlere yeni geldi: Bir adeti 666 liraya satılıyor

pH değeri 6,2 olan suyun litresinde ortalama 4 mg sodyum, 3,4 mg kalsiyum ve sadece 0,69 mg magnezyum yer alıyor. Marka aslında yüksek mineralli bir şifa kaynağı olmayı değil, düşük mineralizasyonun getirdiği o berrak ve nötr içim hissini pazarlıyor.