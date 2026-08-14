Norveç menşeli VOSS su, dudak uçuklatan fiyat etiketleriyle gündemde. Litre fiyatı 666 TL’ye kadar tırmanan bu ithal suyun sırrının zengin minerallerde saklı olduğu düşünülse de, gerçek tablonun çok daha farklı olduğu ortaya çıktı.
Türkiye’de marketlere yeni geldi: Bir adeti 666 liraya satılıyor
İkonik silindir cam şişesi ve oluşturduğu "lüks" marka algısıyla Türkiye pazarına giriş yapan VOSS'un fiyatı dudak uçuklatıyor. Sadece bir adeti 666 liraya satılıyor.Gülsüm Hülya Sundu
Gıda Bülteni'nin paylaştığı verilere göre, VOSS Still ürününün mineral oranı (TDS değeri) litrede sadece 38 mg gibi oldukça düşük bir seviyede bulunuyor.
pH değeri 6,2 olan suyun litresinde ortalama 4 mg sodyum, 3,4 mg kalsiyum ve sadece 0,69 mg magnezyum yer alıyor. Marka aslında yüksek mineralli bir şifa kaynağı olmayı değil, düşük mineralizasyonun getirdiği o berrak ve nötr içim hissini pazarlıyor.
Tüketiciler arasında yaygın olan bir diğer yanılgı ise suyun kaynağıyla ilgili. Markanın adı "VOSS" olsa da, bu su Norveç'in meşhur Voss kasabasından çıkarılmıyor.
Şişelenen suyun asıl kaynağı ve üretim tesisi, ülkenin Agder bölgesinde yer alan Vatnestrøm kasabasında bulunuyor. Yani "Voss", coğrafi bir kökeni değil, doğrudan markanın kendisini temsil ediyor.
VOSS suyun Türkiye raflarındaki fiyatlandırması dikkat çekici seviyelerde:
375 ml cam şişe: Yaklaşık 249,90 TL
800 ml cam şişe: Yaklaşık 399,90 TL
Litre bazında fiyat: 666 TL'ye kadar ulaşıyor.
Aynı suyun 800 ml'lik versiyonunun anavatanı Norveç'teki satış fiyatı ise marketine göre 42 ile 69 Norveç kronu arasında değişiyor.