Türkiye’nin yalnızca marka isimlendirme ve stratejik marka mimarisi alanına odaklanan ilk ajansı olan Du Naming, bu alandaki boşluğu bilimsel veriler ve stratejik yaklaşımlar doğrultusunda ele alıyor.

TÜRKİYE’DE HER YIL BİNLERCE MARKA DOĞUYOR

Türkiye’de yaklaşık 3,7 milyon KOBİ bulunuyor. Her yıl ortalama 110 binden fazla yeni şirket kurulurken, Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre yıllık marka tescil başvurusu sayısı 150 binin üzerine çıkıyor.

Ancak bu yoğunluk içinde markaların önemli bir bölümü, marka isimlendirme sürecini hâlâ yalnızca “yaratıcı fikir bulma” yaklaşımıyla ele alıyor. Süreç çoğu zaman reklam ajanslarına ya da patent bürolarına bırakılıyor. Oysa marka isimlendirme; strateji, dilbilim, rekabet analizi, fonetik yapı, kültürel uyum ve hukuki uygunluk gibi çok katmanlı bir uzmanlık alanı olarak dikkat çekiyor.

Eren Özata, Türkiye’de marka isimlendirme konusunda önemli bir bilgi eksikliği bulunduğunu belirterek şunları söylüyor:

“Yaklaşık 20 yıldır markalaşma sektörünün içindeyim. Yüzlerce projede gördüğüm ortak problem şu oldu: Şirketler marka ismini çoğu zaman stratejik bir karar olarak görmüyor. Oysa yanlış isim seçimi, yıllarca rakibi büyütebilir. Global pazarda sorun yaratabilir. Hatta markanın tescil sorunları nedeniyle büyümesini engelleyebilir.”

MARKA ISMİ STRATEJİYLE ŞEKİLLENİYOR

Türkiye’nin ilk marka isimlendirme ajansı olan Du Naming, klasik yaratıcı isim üretim süreçlerinden farklı bir yaklaşım benimsiyor. Süreç doğrudan marka ismi önerileriyle başlamıyor; öncelikle markanın ne söylediğinden çok, ne söylemek istediği tanımlanıyor.

Ajans, marka konumlandırması, hedef kitle, rekabet analizi, marka karakteri ve kategori stratejisini belirledikten sonra isimlendirme aşamasına geçiyor. Fonetik yapıdan kültürel çağrışımlara, alan adı uygunluğundan tescil analizlerine kadar birçok kriter birlikte değerlendiriliyor.

DOĞRU MARKA ISMİ İÇİN ÖNE ÇIKAN KRİTERLER

Du Naming’e göre doğru marka ismi; şirketin iş hedefleriyle örtüşmesi, marka vaadini taşıması, hedef kitlesi için anlam ifade etmesi ve rakiplerden ayrışması gibi kriterleri karşılamalı. Bunun yanı sıra farklı dillerde sorun yaratmaması, telaffuzunun kolay olması, hafızada kalıcılık sağlaması, dijital platformlarda kullanılabilir olması ve global pazarlara uyum gösterebilmesi de önem taşıyor.

Ajansa göre bugün birçok marka, özellikle “lider markaya benzeme” hatası nedeniyle rekabete geriden başlıyor. Aynı sektörde benzer ritimlere, çağrışımlara ya da kelime yapılarına sahip isimler kullanıldığında, tüketici zihni çoğu zaman lider markayı hatırlıyor. Bu durum, yeni markanın reklam yatırımının dahi rakibe çalışmasına neden olabiliyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE BÜYÜYEN BİR UZMANLIK ALANI

Küresel ölçekte marka ve isimlendirme sektörü uzun yıllardır bağımsız bir uzmanlık alanı olarak kabul görüyor. Dünyanın en değerli 5 bin markasının toplam değerinin yaklaşık 14 trilyon dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, global marka ajansları pazarının önümüzdeki yıllarda 100 milyar doları aşması bekleniyor.

Intel’in Pentium’u, Procter & Gamble’ın Swiffer’ı ve Coca-Cola’nın Dasani’si gibi isimler; yalnızca yaratıcı fikirlerin değil, uzun araştırma ve strateji süreçlerinin sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Eren Özata, Türkiye’de de bu yaklaşımın güçlenmesi gerektiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulunuyor:

“Bugün bir marka ismi sadece kulağa hoş gelen bir kelime olamaz. Rekabetin yoğun olduğu bir dünyada marka ismi; pazarlama yatırımlarını taşıyan stratejik bir zemindir. Biz de Du Naming’i tam olarak bu nedenle kurduk. Marka isimlendirmeyi şansa bırakılan bir süreç olmaktan çıkarıp, bilimsel ve stratejik bir zemine taşımak istiyoruz. Yarattığımız marka isimlerinin dünyanın en değerli marka isimleri ligine dahil olmasını hedefliyoruz.”

MARKA İSMİ, ŞİRKETİN GELECEĞİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Du Naming, yerli ve yabancı markalara stratejik isimlendirme, marka mimarisi ve marka ön değerlendirme hizmetleri sunuyor. Ajansın yaklaşımı ise tek bir noktada birleşiyor:

“Mesele yaratıcı olmak değil, stratejik olmak.”

Doğru marka ismi yalnızca dikkat çekmekle sınırlı kalmıyor; markanın büyümesini, hatırlanmasını ve rekabetteki konumunu da doğrudan etkiliyor.

Du Naming Hakkında

Du Naming, Türkiye’de yalnızca marka isimlendirme ve stratejik marka mimarisi alanına odaklanan ilk ajans olarak faaliyet gösteriyor. Eren Özata tarafından kurulan ajans; marka stratejisi, marka isimlendirme sistemleri, marka mimarisi ve tescil ön değerlendirmesi alanlarında hizmet sunuyor.