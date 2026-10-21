Biruni Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Berre Zeynep Uçan Kayaalp, gastronomi sektöründe sürdürülebilir atık yönetimi, gıda israfının altında yatan temel nedenler ve atıkların ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Gastronominin yalnızca yiyeceklerin lezzeti ve tabak sunumuyla sınırlı bir alan olmadığını hatırlatan Kayaalp, gıdanın tarladaki üretiminden tabağa ulaşana dek geçirdiği bütün süreçleri kapsadığını ve yiyecek-içecek işletmelerinin kaynak tüketimi ile atık oluşumu bakımından çok büyük bir toplumsal ve çevresel sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Gıda israfının dünya genelinde ve iklim krizi bağlamında çok ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Berre Zeynep Uçan Kayaalp, uluslararası verilere dayanarak şu bilgileri paylaştı:

Nitekim sadece iki bin yirmi iki yılında perakende, yiyecek-içecek sektörü ve hanelerde toplam 1,05 milyar ton gıda israf edilirken bunun yüzde 28'i, yani yaklaşık 290 milyon tonu yiyecek-içecek sektöründe oluşmuştur. Gıda israfındaki bu rakamlar, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ila 10'undan doğrudan sorumludur.

Türkiye'deki gıda israfı istatistiklerine de değinen Kayaalp, Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP tarafından yayımlanan iki bin yirmi bir Gıda Atığı Endeksi Raporu verilerine göre Türkiye'de kişi başına yılda 93 kilogram gıdanın çöpe atıldığını altını çizerek ifade etti.

Ticari mutfaklarda ve restoranlarda gıda atığının satın alma, depolama, hazırlık ve servis süreçlerinin tamamında ortaya çıkabildiğini belirten Kayaalp; yanlış stok yönetimi, ihtiyaç fazlası üretim, mutfak personelinin bilgi eksikliği ve gereğinden fazla sipariş verilmesinin israfı katlayan başlıca unsurlar olduğunu kaydetti.

Avrupa'daki yiyecek-içecek sektörüne ilişkin araştırma sonuçlarına dikkat çeken Kayaalp, verilerin dehşet verici boyutunu şu sözlerle aktardı:

Bu verilere göre gıda atığının yüzde 45'i hazırlık aşamasından, yüzde 34'ü tabak artığından, yüzde 21'i ise depodaki bozulmalardan kaynaklanmaktadır. En acı olan tarafı ise çöpe atılan gıdanın yüzde 75'i aslında halen yenebilir durumdadır.

ATIK YÖNETİMİNDE BAŞARI İÇİN İLK ADIM DOĞRU ÖLÇÜMDÜR



Gıda israfıyla mücadelede atığın sadece çöpe atılması ya da bertaraf edilmesinin kesinlikle yeterli olmadığını vurgulayan Kayaalp, sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin her şeyden önce atığın oluşmasını engellemeyi hedeflemesi gerektiğini kaydetti.

Atık yönetiminde veri toplama ve ölçümün dönüştürücü gücüne değinen Kayaalp, süreç planlamasına ilişkin şunları söyledi:

Sistemin ilk adımı ölçümdür. Restoranlara yönelik yapılan derinlemesine bir analiz, işletmelere önce net hedefler belirlemeyi, ardından ortaya çıkan atığı düzenli olarak ölçmeyi ve çıkan sonuçlara göre hızlıca harekete geçmeyi önermektedir. Atığın hangi aşamada, hangi üründen ve hangi gerekçeyle oluştuğu kayıt altına alınmadan etkili bir önleme planı hazırlanması mümkün değildir.