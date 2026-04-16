Ölçümlere göre metrekareye düşen yağış miktarı 300,8 kilograma ulaşarak uzun yılların ortalamasına kıyasla %47, geçen yıla göre ise %100’ün üzerinde artış gösterdi. Böylece ülke genelinde kış yağışları son 66 yılın zirvesine çıktı.

Bölgesel veriler incelendiğinde, tüm bölgelerde ortalamanın üzerinde yağış görüldü. En dikkat çekici artış %63 ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde kaydedilirken, Karadeniz Bölgesi son 66 yılın, Doğu Anadolu ise son 38 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Özellikle Kuzey Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yağışlar yer yer %60’ın üzerinde arttı.

İl bazında bakıldığında ise yalnızca Tekirdağ’da yağışların normalin altında kaldığı görüldü. En fazla yağış metrekareye 660,9 kilogramla Antalya’da ölçülürken, en düşük yağış 116,5 kilogramla Iğdır’da kaydedildi. Yağış artışının en belirgin olduğu il ise %100’ün üzerindeki yükselişle Ağrı oldu.

Marmara Bölgesi’nde yağışlar hem mevsim normallerine hem de geçen yıla göre artış gösterdi. Balıkesir en fazla yağış alan il olurken, Bilecik en düşük seviyede kaldı. Ege’de Muğla zirvede yer alırken Afyonkarahisar en az yağış alan il oldu. Akdeniz’de Antalya öne çıkarken Burdur listenin sonunda yer aldı.

İç Anadolu’da Karaman en yüksek yağış değerine ulaşırken, Kırıkkale en düşük seviyede kaldı. Kayseri, Sivas ve Yozgat son 66 yılın en yüksek kış yağışlarını yaşarken, Niğde ve Nevşehir’de de son 63 yılın rekorları kırıldı.

Karadeniz Bölgesi’nde Rize en fazla yağış alan il olurken, Çorum en düşük seviyede kaldı. Bölgedeki birçok ilde son 66 yılın en yüksek değerleri ölçüldü. Doğu Anadolu’da Hakkari zirvede yer alırken, Iğdır en az yağış alan il oldu. Ağrı, Kars ve Tunceli’de ise uzun yılların en yüksek kış yağışları kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de benzer bir artış gözlemlendi. Şırnak en fazla yağış alan il olurken, Şanlıurfa en düşük seviyede kaldı. Bölge genelinde yağışlar hem normallerin hem de geçen yılın oldukça üzerine çıktı.