Türkiye'de kimse kimseye güvenmiyor: Çarpıcı araştırma

Sonuç: Düşük güvenin bedeli ağır

Türkiye'de insanların birbirine duyduğu güvenin zayıf olması, uluslararası karşılaştırmalarla da doğrulanıyor. Güven, tanımadık kişilerle iş birliğini mümkün kılan ve ekonomiden siyasete kadar toplumsal yaşamın işleyişini belirleyen temel bir unsur. Güvenin zayıf olduğu toplumlarda her anlaşma teminata, her iş ilişkisi tanışıklığa bağlanıyor; iş birliği aile, hemşerilik ve tanıdık çevresi gibi kapalı ağlara çekiliyor. Bu ağlar üyelerini korurken kayırmacılığı da normalleştiriyor. Düşük sosyal güven, gündelik hayattan kamusal yaşama kadar her alanı daha pahalı ve daha yavaş işler hale getiriyor.



Kaynak: RaporBülteni