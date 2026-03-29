Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon vatandaşın belini bükerken, günden güne artan market fiyatları, vatandaşların temel ihtiyacı olan beslenmeyi karşılayamamasına neden oluyor.

Asgari ücret ve emekli maaşına yapılan zamlar, enflasyonun da etkisiyle ürünlere yapılan zamların altında adeta ezildi.

PEYNİR ÜRÜNLERİNE ORTALAMA YÜZDE 600 ZAM GELDİ

Dar gelirli vatandaşlar, kahvaltılık ürünleri taneyle gramla almak zorunda kalıyor. Özellikle süt ürünlerinin fiyatı bütçeleri çok sarsıyor. Sadece beyaz peynir, kaşar peynir ve tereyağına 4 yılda ortalama yüzde 600 zam geldi.

Emekli bir vatandaş, kahvaltılık almakta zorlandıklarını belirterek, “Peyniri ve zeytini 50 liralık alıyorum. Mutlaka az almak zorundayım. Yetmiyor” dedi.

4 kişilik bir aile babası vatandaş ise, “Birazcık salam, ekmek birazcık da çeçil. Aldığımız salam da hindi etinden. Çoluk çocuk için alıyoruz. Hiçbir şey yok ortada 1000 lira” dedi.

'BİR KAHVALTILIK ALABİLİYORSAK, DİĞERİNİ ALAMIYORUZ'

Kahvaltılık fiyatlarının çok pahalı olduğunu aktaran bir yurttaş da, “Birini alırken diğerini alabilir miyiz diye düşünüyoruz. Birini alabiliyorsak, diğerini alamıyoruz” dedi.

BEYAZ PEYNİR 80 LİRADAN 629 LİRAYA....

2022 yılında beyaz peynirin ortalama kg fiyatı 80 lira, taze kaşar peynirinin kilosu ortalama 84 lira, 1 kilogramlık tereyağının fiyatı ise 102 lira 80 kuruş.

2026 yılında ise beyaz peynirin kilogram fiyatı 529 lira, taze kaşar peynirinin kilogram fiyatı 650 lira, tereyağının kilosu ise ortalama 685 lira.

5 KAHVALTILIK ÜRÜN 1914 LİRA TUTUYOR

Peki 2026’da bir marketten kahvaltılık almak istesek, ne kadar tutar?

30’lu yumurta: 85 TL

686 gram beyaz peynir: 363,7 TL

Yarım KG kaşar peyniri: 300 TL

762 gram zeytin: 381 TL

1 KG tereyağı: 685 TL

5 kahvaltılık ürünün toplam fiyatı ise 1914 lira 57 kuruş tutuyor.

GIDA FİYATLARI DAHA DA ARTACAK

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) ise, süt ve et sektöründe yaşanan belirsizliklerin üreticiyi zor durumda bıraktığını belirterek yetkililere acil önlem çağrısı yaptı. Dernek, özellikle çiğ süt ve buzağı desteklerinin henüz açıklanmamasının üreticilerin gelecek planlarını yapmasını güçleştirdiğini bildirdi.

TÜSEDAD tarafından yapılan değerlendirmede, yem, enerji ve taşımacılık maliyetlerindeki hızlı yükselişin hem süt hem de et üretiminde maliyet baskısını artırdığına dikkat çekildi. Bu maliyet artışlarının önümüzdeki dönemde temel gıda ürünlerinin fiyatlarına da yansıyabileceği ve gıda enflasyonunu tetikleyebileceği ifade edildi.