DİSK-AR’ın 2025 yılı raporu, Türkiye’deki istihdam piyasasının röntgenini çekti. Veriler, özellikle kadınlar ve gençler için tablonun vahametini gözler önüne seriyor. Her 5 kadından sadece 1’i tam zamanlı ve kayıtlı çalışabiliyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 2025 yılına ait "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü" raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye, geniş tanımlı işsizlik oranlarında Avrupa Birliği (AB) ortalamasını 2,4 kat geride bırakarak dünya standartlarından negatif yönde ayrıştı.

AB İLE UÇURUM DERİNLEŞİYOR

Raporda en dikkat çeken veri, Türkiye’deki geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 29,7 olarak kaydedilmesi oldu. Aynı dönemde AB üyesi ülkelerin ortalaması ise yüzde 12,2 seviyesinde seyretti. Bu veri, Türkiye’de iş bulma ümidini kesenlerin ve atıl işgücünün Avrupa’ya oranla çok daha kronik bir sorun haline geldiğini gösteriyor.

İSTİHDAMDA "KAYITLI VE TAM ZAMANLI" KRİZİ

Çalışma çağındaki nüfusun istihdama katılımı konusundaki sayılar ise yapısal bir soruna işaret ediyor. Türkiye’de çalışabilir durumda olan 66,4 milyon kişi bulunuyor. Bu nüfusun sadece 22,6 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı bir işte çalışabiliyor. Geriye kalan kitle ya işsiz ya güvencesiz ya da kayıt dışı sektörlerde hayatta kalmaya çalışıyor.

KADIN VE GENÇ İŞSİZLİĞİNDE ALARM VEREN RAKAMLAR

Raporun en karanlık tablosu kadın ve genç istihdamı tarafında çizildi. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, işgücü piyasasında kendini net bir şekilde gösteriyor.

Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik: yüzde 39,1.

Genç işsizliği: yüzde 38,3.

Genç kadın işsizliği: yüzde 49,1 (Neredeyse her iki genç kadından biri işsiz).

Türkiye’de her 5 kadından yalnızca 1’i kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alabiliyor.

DİSK-AR’DAN "ATIL İŞGÜCÜ" VURGUSU

DİSK-AR, dar tanımlı işsizlik verilerinin (TÜİK verileri) gerçeği tam yansıtmadığını belirterek, zamana bağlı eksik istihdamı ve potansiyel işgücünü kapsayan "geniş tanımlı" hesaplamanın, halkın yaşadığı ekonomik zorluğu daha şeffaf bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.