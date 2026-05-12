Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), nadir hastalıklarda dünya çapında bir başarıya imza attı. Dünyada literatüre girmiş yalnızca 70 vakası bulunan ve kırmızı kan hücrelerinin ömrünü kısaltan "Piruvat Kinaz" eksikliği, Türkiye'de ilk kez bir kemik iliği nakli ile tedavi edildi.

DÜZENLİ KAN NAKLİ KADERİYDİ

Piruvat Kinaz eksikliği, kan hücrelerini koruyan enzimlerin yokluğu nedeniyle hastaların ömür boyu düzenli kan nakli almasını zorunlu kılan, enerji düşüklüğü ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir rahatsızlık. 4,5 yaşındaki Alperen Karakuyu için de durum aynıydı; ancak Alperen’deki mutasyonun deneysel ilaçlara dahi yanıt vermeyecek kadar ağır olduğu saptandı.

KURTARICI 6 YAŞINDAKİ ABLASI OLDU

AFSÜ Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'nde Doç. Dr. İbrahim Eker ve ekibi tarafından yönetilen süreçte, Alperen’in 6 yaşındaki ablasının tam uyumlu olduğu belirlendi. Aileyle birlikte alınan kritik kararın ardından gerçekleştirilen nakil, Türkiye’de bu hastalık özelinde yapılan ilk operasyon olarak kayıtlara geçti.

"ARTIK KENDİ KANINI ÜRETİYOR"

Operasyonun üzerinden geçen 4 ayın ardından sevindirici haber Doç. Dr. İbrahim Eker’den geldi:

"Şu an nakil sonrasında dördüncü aydayız ve hiç kan almaya ihtiyacı kalmadı. Şu an tamamen ablasının kemik iliği çalışıyor, işlev görüyor. Alperen, ülkemizde bu hastalıktan dolayı yapılan ilk kemik iliği nakli hastası. Dünyada yaklaşık sadece 70’e yakın bildirilen vaka var"