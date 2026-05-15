Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye’de kapsayıcı eğitim yaklaşımı kapsamında hayata geçirilen ilk örneklerden biri olan proje, “Her Çocuk Kendi Hızında Keşfeder” anlayışıyla öne çıktı.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) ve MUOSB Eğitim Vakfı iş birliğiyle Hatice Görgülü İlkokulu bünyesinde kurulan atölyenin açılışına eğitim camiasından isimler, sanayi temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, sanayinin yalnızca üretim odaklı bir yapı olmadığını vurgulayarak, eğitime ve toplumsal gelişime katkı sağlamayı önemsediklerini ifade etti. Kıvırcık, özel gereksinimli çocukların gelişim yolculuğuna destek vermenin kendileri için değerli olduğunu belirterek, her çocuğun uygun şartlar sağlandığında potansiyelini ortaya koyabileceğini söyledi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ise öğrenme süreçlerinin çocuklara göre değişiklik gösterdiğini dile getirdi. Bazı öğrencilerin dinleyerek, bazılarının ise dokunarak daha etkili öğrendiğini belirten Uğurelli, açılan atölyenin geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. Özel eğitim kurumlarının çoğunda bulunmayan teknik donanıma sahip bu merkezin okula kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Uğurelli, projenin öğretmenlerin katkılarıyla daha da gelişeceğini söyledi.

Projeye destek veren MUOSB yönetimi ile emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Uğurelli, atölyenin özel eğitim alanında örnek bir çalışma olacağını vurguladı.

Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk de girişimin Türkiye genelinde örnek gösterilebilecek nitelikte olduğunu belirterek projeye katkı sunan kurum ve hayırseverlere teşekkür etti.

Bilim, teknoloji ve sanat odaklı altı farklı öğrenme alanından oluşan DUYU-KOD Atölyesi’nde öğrencilere duyusal farkındalıktan algoritmik düşünmeye uzanan çeşitli eğitimler verilecek. Proje Yürütücüsü Yusuf Sekmen ile Proje Koordinatörü Neslihan Süzer Ertürk tarafından tanıtılan merkez, kurdele kesiminin ardından protokol üyelerinin incelemeleriyle resmen hizmete başladı.