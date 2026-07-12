Türkiye'de ilk kez kuruldu: Geceleri 4 saat açıyorlar servet kazanıyorlar

"Aydın Nazilli bölgesinde fidan yetiştirirken ağaçlar aşırı sıcaklığa maruz kalıyor ve güneş yanıklığı oluşuyor. Bu yüzden doğru budama yönlendirmesi yapmak ve ağaçları korumak adına telli terbiye sistemini tercih ettik. Üzerindeki tül sistemi de bitkileri güneşe karşı koruyarak meyve yanıklığını engelliyor. Kışın kırağıya karşı koruma sağlarken, içeride tropikal bir nem ortamı oluşturuyor. Bu sistem Adana ve Mersin'de yaygınlaşmaya başladı ancak nem oranı yüksek olan Antalya'da buna gerek duyulmayabilir. Biz burada güneş şiddeti fazla, nem düşük olduğu için bu sistemi kurduk ve bölgede bu yöntemi uygulayan ilk üreticiyiz."