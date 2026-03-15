Sporcular sırasıyla kar koşusu, bisiklet ve kayaklı koşu etaplarında mücadele etti. Karlı zemindeki performanslar renkli görüntülere sahne olurken, organizasyon büyük beğeni topladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Kış triatlonu aslında triatlonun alt branşı ve dünyada hızla gelişiyor. Bu branşla birlikte sporcularımız için 12 aya yayılan bir sezon oluşuyor. Son 4-5 yıldır planladığımız etkinlik, çeşitli sebeplerle ertelenmişti. Bu sene ilk kez gerçekleştirebildik, çok mutluyuz. Seneye burada Balkan Şampiyonası yapmayı hedefliyoruz. Kış triatlonunun Türkiye'de büyüyeceğine inanıyoruz" dedi.

Yalçınkaya, ilk kez kayaklı koşu yapan sporcuların olduğunu belirterek, "Önümüzdeki yıllarda çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz. Yurt dışı yarışları da oldukça ağır, zamanla branş oturacak ve gelişecek" ifadelerini kullandı.

Yarışmacılardan Akın Uçar'ın babası Ahmet Uçar ise "Çok eğlendik, çocuklar için harika bir deneyim. İlk tecrübemizdi, inşallah her sene devam eder" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye'de kış triatlonunun ilk adımı atılırken, federasyon gelecek yıllarda milli takım oluşturup uluslararası yarışlara katılmayı planlıyor.