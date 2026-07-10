Türkiye’de ilk 3’te: Geçen sene hiç meyve yoktu, bu sene 400 ton bekleniyor

İlçede kiraz üreticiliği yapan Kerim Çağıran, bu işin adeta bir çocuk büyütmek gibi büyük bir emek ve özen gerektirdiğini ifade etti. Ağaçların meyve vermesinin kendilerine ayrı bir mutluluk verdiğini dile getiren Çağıran, "Dosta ikram ettiğiniz zaman ayrı dostluk kazandırıyor. Yani meyvelerin bize kazandırmış olduğu dostluklar daha farklı. Para kazanmak değil de dost kazanmak daha güzel oluyor" şeklinde konuştu.