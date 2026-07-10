Çankırı’nın Eldivan ilçesinde, türkülere de konu olan meşhur Eldivan kirazının hasat dönemi heyecanla başladı. Geçtiğimiz yıl etkili olan kuraklık ve zirai don olayları sebebiyle hiç ürün alamayan bölge üreticisi, bu sezon yüksek verim elde etmenin sevincini yaşıyor. İlçe genelinde bu yıl yaklaşık 350-400 ton civarında bir rekolteye ulaşılması öngörülüyor.
Türkiye’de ilk 3’te: Geçen sene hiç meyve yoktu, bu sene 400 ton bekleniyor
Geçen yıl yaşanan zirai don ve kuraklık nedeniyle verim alınamayan Çankırı'nın Eldivan ilçesinde kiraz hasadı başladı. İlçenin tescilli lezzetinde bu yıl yaklaşık 400 ton rekolte beklenirken, üreticiler sanayilik alıcıların gelmemesi sebebiyle ürünlerini kendi imkânlarıyla pazara sunuyor.Kaynak: AA
İlçede kiraz üreticiliği yapan Kerim Çağıran, bu işin adeta bir çocuk büyütmek gibi büyük bir emek ve özen gerektirdiğini ifade etti. Ağaçların meyve vermesinin kendilerine ayrı bir mutluluk verdiğini dile getiren Çağıran, "Dosta ikram ettiğiniz zaman ayrı dostluk kazandırıyor. Yani meyvelerin bize kazandırmış olduğu dostluklar daha farklı. Para kazanmak değil de dost kazanmak daha güzel oluyor" şeklinde konuştu.
Yıllık ortalama 5-6 ton üretim gerçekleştirdiğini belirten Çağıran, bu yıl sanayilik kiraz alıcılarının ilçeye gelmemesinden dert yandı. Çağıran, toplayamadıkları ve sanayiye gitmeyen ürünlerin dalında kaldığını, "yarımca" olarak adlandırılan bu kirazları farklı şekillerde değerlendirmeye çalıştıklarını aktardı.
Yaklaşık 100 ağaçla kiraz üretimi yapan Ali Sert de bu yıl verimin oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Geçmiş yıllarda ürünlerini doğrudan tüccara sattıklarını belirten Sert, " Tüccar bu sene gelmedi, kendi imkanlarımıza satıyoruz. Verim çok güzel. Geçen sene bir tane yiyemedik, bu sene çok" dedi.
Eldivan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saray, ilçenin en temel geçim kaynağının kiraz olduğunu belirtti. Geçen yılki don ve kuraklık felaketinin ardından bu yıl 350 ila 400 ton arasında bir rekolte beklediklerini açıklayan Saray, pazarlama sürecine dair şunları söyledi:
"Türkiye genelinde kirazın çok olmasından ötürü sanayilik kirazımız için bu sene pazarlamacılar gelmedi. Sofralık kirazımız var, vatandaş kendi imkanlarıyla pazarlarda kirazını satmaya çalışıyor."
Eldivan kirazının kendine has aromasıyla diğer çeşitlerden rahatlıkla ayırt edilebildiğinin altını çizen Saray, “Aroma itibarıyla kiramızın Türkiye'de ilk üçe giriyor. Bu yüzden de tutuluyor. Eldivan'da 200 civarında üretici vardır. Genelde Çankırı, Ankara bu bölgelerde tüketimi yapılıyor" ifadelerini kullandı.