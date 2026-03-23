Küresel piyasalarda petrolün 114 doların üzerine çıkmasıyla, akaryakıta büyük zam yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemini boşa çıkaran rekor zamlardan sonra 24 Mart Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 6,58 TL, benzine ise 0,92 TL'lik bir zam daha bekleniyor.

Fahiş zamların kontrol edilebileceğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı harekete geçmeye çağırdı.

‘TÜRKİYE’DE İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYE ZAM GELECEK’

Yavuzyılmaz, “Eğer bu tedbir alınmazsa, akaryakıt zamları nedeniyle Türkiye’de iğneden ipliğe her şeye zam gelecek” sözlerini sarf etti.

Deniz Yavuzyılmaz, bu gece motorine gelmesi zamdan önce tedbir alınmasını söyledi.

Yavuzyılmaz, söz konusu zammın pompa fiyatlarına yansıtılmamasının mümkün olduğunu ifade ederek, yurttaşı korumak için Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanması gerektiğini ifade etti.

'POMPAYA YANSIMADAN KULLANILMALI'

Deniz Yavuzyılmaz X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“CB Tayyip Erdoğan’a üçüncü çağrım!

Uyanın Tedbir alın

Bu gece motorine devasa bir zam daha geliyor. Oysa bu zammın pompa fiyatına yansıtılmaması mümkün.

Peki vatandaşı akaryakıt zammından korumak için hangi tedbir alınmalıdır?

Acilen bu gece, akaryakıttaki KDV oranıyla ilgili bir Cumhurbaşkanı kararı yayınlanmalıdır

Bu Karara göre;

Dünyadaki akaryakıt fiyatlarındaki kriz aşılıncaya kadar

Akaryakıttaki KDV’nin oranı %20’den %1’e düşürülmelidir

Böylece bu geceden itibaren devreye sokulacak zamların pompa fiyatına yansıması engellenebilecektir.

Zira 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 28. maddeye göre;

Cumhurbaşkanı, KDV oranını %40’a kadar yükseltmeye veya %1’e kadar indirmeye yetkilidir.

Bu yetki şimdi kullanılmayacak da ne zaman kullanılacak?

Eğer bu tedbir alınmazsa, akaryakıt zamları nedeniyle Türkiye’de iğneden ipliğe her şeye zam gelecek”