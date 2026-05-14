Yeniçağ Gazetesi
14 Mayıs 2026 Perşembe
Anasayfa Ekonomi Türkiye’de hızlı ticaret 388 milyar lirayı aştı: En çok hamburger sipariş edildi

Türkiye'de, anında ve randevulu teslimatların genellikle motokuryeler tarafından yapıldığı hızlı ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 388,9 milyar liraya ulaştı. Siparişlerde hamburger zirveye otururken, çikolata ve atıştırmalıklar da listeleri altüst etti. İşte tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünler…

Türkiye’de hızlı ticaret hacmi geçen yıl 388,7 milyar liraya ulaşırken, tüketicilerin en fazla tercih ettiği ürünler arasında hamburger ile atıştırmalık ürünler öne çıktı. Motokuryeler aracılığıyla gerçekleştirilen anında ve randevulu teslimatlar, özellikle büyükşehirlerde günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldi.

Ticaret Bakanlığı’nın e-ticaret alanındaki gelişmeleri ele aldığı "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025"ten derlenen bilgilere göre, dijital alışveriş alışkanlıklarındaki dönüşüm tüketicilerin hız, erişilebilirlik, esneklik ve ürün çeşitliliğine yönelik beklentilerini artırdı.

HIZLI TİCARETİN PAYI BÜYÜDÜ

Sipariş edilen ürünlerin kısa sürede kullanıcıya ulaştırıldığı hızlı ticaret modeli, karanlık mağazalar, yerel iş birlikleri ve gelişmiş lojistik altyapı sayesinde özellikle yemek, gıda ve süpermarket alanlarında güçlü büyüme kaydetti.

2025 itibarıyla anında ve randevulu teslimatları kapsayan hızlı ticaret hacmi, önceki yıla göre yüzde 55,6 artarak 388,7 milyar liraya yükseldi. Sektörün 2019-2025 dönemindeki yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 138,7 olarak hesaplandı. Hızlı ticaretin toplam e-ticaret içindeki payı ise 2019’da yüzde 1,6 seviyesindeyken geçen yıl yüzde 8,5’e çıktı.

YEMEK SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Hızlı ticaret hacminin büyük bölümünü yemek ile gıda ve süpermarket kategorileri oluşturdu. Geçen yıl yemek sektörü yüzde 69,5’lik payla ilk sırada yer alırken, gıda ve süpermarket kategorisinin payı yüzde 30,5 oldu.

Gıda ve süpermarket kategorisinde tüketicilerin en fazla sipariş verdiği ürün grubu 4,64 milyar lirayla çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalıklar olarak kayıtlara geçti. Temizlik ve ev bakım ürünleri 3,96 milyar lirayla ikinci sırada yer alırken, piliç, tavuk ve hindi ürünleri 3,46 milyar lirayla takip etti. Köfte ve işlenmiş et ürünleri 3,43 milyar lira, süt 3,01 milyar lira, pet şişe su ise 2,88 milyar liralık hacme ulaştı.

HAMBURGER ZİRVEDE YER ALDI

Yoğun yaşam temposunun yemek alışkanlıklarını değiştirmesi, hızlı ticaret verilerine de yansıdı. Yemek kategorisinde geçen yıl en fazla sipariş edilen ürün 26,74 milyar lirayla hamburger oldu.

Hamburgeri 17,03 milyar lirayla pizza, 12,56 milyar lirayla tavuk döner ve 6,67 milyar lirayla lahmacun izledi. Izgara köfte ve et yemekleri 5,08 milyar lira, çiğ köfte 4,18 milyar lira, tost ve sandviç ürünleri ise 3,9 milyar liralık hacimle öne çıkan diğer tercihler arasında yer aldı.

HIZLI TİCARETİN MERKEZİ İSTANBUL OLDU

Hızlı ticaret işlem hacmi ve sipariş sayısında büyükşehirler başı çekti. İstanbul, geçen yıl toplam hızlı ticaret hacminin yüzde 55,4’ünü, ürün adetlerinin ise yüzde 57,7’sini oluşturdu.

İstanbul’u yüzde 8,1’lik işlem hacmi ve yüzde 7,4’lük ürün payıyla Ankara takip ederken, İzmir yüzde 7 işlem hacmi ve yüzde 6,6 ürün payıyla üçüncü sırada yer aldı.

Bursa hızlı ticaret hacminin yüzde 3,7’sini oluştururken, Antalya yüzde 3, Kocaeli ise yüzde 2 pay aldı.

Kaynak: AA
