Hatay, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır bölgelerinde yürütülen saha incelemeleri sonucunda, “Nannospalax garzanensis”, “Colaki” ve “Karyominor” isimleriyle üç ayrı kör köstebek türü tanımlandı.
Türkiye'de heyecanlandıran keşif: Kör köstebeğin 3 yeni türü bulundu: Genetik sırlar çözülüyor
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teoman Kankılıç liderliğinde gerçekleştirilen arazi çalışmaları sayesinde kör köstebeğin üç yeni türü bilim dünyasına kazandırıldı.
Bu çalışma, Prof. Dr. Teoman Kankılıç’ın yanı sıra aynı üniversiteden Dr. Öğr. Üyesi İlkay Civelek, Öğretim Görevlisi İlhan Tatyüz ve doktora öğrencisi Burcu Köse; Aksaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tolga Kankılıç; Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yüksel Coşkun ile Batman Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yürümez’in katkılarıyla tamamlandı.
Prof. Dr. Teoman Kankılıç yaptığı açıklamada, kör köstebekler üzerine uzun yıllardır araştırma yaptıklarını belirtti.
Ankara Üniversitesi’nde bu alanda yüksek lisans ve doktorasını tamamladığını ifade eden Kankılıç, çalışmalarını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde sürdürdüğünü söyledi.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde arazi çalışmaları yaptıklarını anlatan Kankılıç, topladıkları 1100-1200 civarındaki örneğin post ve dokularını detaylı incelediklerini vurguladı.
Kör köstebeklerin kromozom sayısı açısından büyük çeşitlilik gösterdiğini belirten Kankılıç, şöyle konuştu:
“Kör köstebekler morfolojik olarak birbirinin aynısı ama genetik olarak çok farklı olan canlılar ve Türkiye'de bu hayvanlar gen merkezi olarak biliniyor. Türkiye, Balkanlar ve Afrika'ya kadar yayılış gösteren hayvanlar. Oligosen (33,7 milyon ile 23,8 milyon yıl önce arası yaklaşık 10 milyon yıl süren paleojen dönemi) zamanından itibaren kademeli şekilde yayılış göstermişler.
Bunlar iki cins içerisinde sınıflandırılıyor. Güneydoğu Anadolu levant kuşağı ve Afrika'ya kadar olan kısım myospalax cinsi içerisinde. Anadolu'dan Balkanlara doğru giden kuşak da nannospalax olarak adlandırılıyor.
Bu hayvanlar kör, gözleri derilerinin altına gerilemiş halde bulunuyor. Toprak altında yaşıyorlar. Toprak altında açtıkları galerilerde patates, havuç, turp gibi yumru köklü bitkilerin kökleriyle besleniyorlar. Diğer köstebekle karıştırmamak lazım. Köstebekler böcek yiyen canlılar ve gözleri vardır. Bunlar körkösnü veya kör köstebek olarak adlandırılıyor.”
"BUNLAR KANSER OLMAYAN, KANSERE DİRENÇLİ CANLILARDIR”
Kankılıç, kör köstebeklerin bahçelerde istenmeyen, tarım zararlısı olarak görülen hayvanlar olduğuna dikkat çekti.
Yeni keşfedilen türlerin pek çok önemli özelliğe sahip olduğunu ifade eden Kankılıç, şunları kaydetti:
“Bunlar kanser olmayan, kansere dirençli canlılardır. Bunun üzerinde de bir model olarak çalışmalar devam etmektedir. Körkösnülerin Türkiye'deki taksonomileri (sınıflandırma) problemliydi. Yani Türkiye'de hangi türler yaşıyor bilinmiyordu. Biz buna netlik kazandırmak istedik, bunların morfolojileri benzer olduğu için türleri genetik yapılarıyla ayırmak istedik.
Proje çalışmamız üç aşamalı ilerledi. Morfolojik çalışmalar yani kafatasından ölçüler, diş yapıları tek tek hepsi incelendi. Diğer taraftan sitogenetik (kromozomların sayı, şekil ve yapılarıyla ilgilenen genetiğin bir alt branşı) çalışmalar yapıldı.
Her birinin popülasyonundan aldığımız örneklerin karyolojik olarak kromozom sayıları belirlendi ve kromozom morfolojileri karşılaştırıldı. Mitokondriyal DNA'nın (mitokondri adı verilen hücresel organellerin içinde bulunan dairesel kromozom) belirli gen bölgeleri filogenetik (evrimsel gelişim) açıdan incelenerek bunların farklı oldukları belirlendi.”
Kankılıç, bundan sonraki çalışmalarında nannospalax türüne odaklanacaklarını belirtti.
Daha önce kör köstebeklerin Türkiye'de yalnızca “ehrenbergi” türüyle temsil edildiğini düşündüklerini ancak yeni araştırmada nannospalax ehrenberginin Türkiye'de bulunmadığını, bunun İsrail'e özgü bir tür olduğunu ortaya koyduklarını söyleyen Kankılıç, “Hatay'ın Yayladağı ve Gaziantep'in Nizip ilçesi ile Kilis ve Diyarbakır'dan edindiğimiz örneklerin 3 farklı türü temsil ettiğini belirledik ve bunu Q1 statüsünde Almanya'nın nitelikli bir dergisinde yayımladık.” diye konuştu.