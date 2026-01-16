Türkiye'de heyecanlandıran keşif: Kör köstebeğin 3 yeni türü bulundu: Genetik sırlar çözülüyor

Yeni keşfedilen türlerin pek çok önemli özelliğe sahip olduğunu ifade eden Kankılıç, şunları kaydetti:

“Bunlar kanser olmayan, kansere dirençli canlılardır. Bunun üzerinde de bir model olarak çalışmalar devam etmektedir. Körkösnülerin Türkiye'deki taksonomileri (sınıflandırma) problemliydi. Yani Türkiye'de hangi türler yaşıyor bilinmiyordu. Biz buna netlik kazandırmak istedik, bunların morfolojileri benzer olduğu için türleri genetik yapılarıyla ayırmak istedik.