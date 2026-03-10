Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yalnız, reflü hastalığının artış nedenleri ve korunma yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Günümüzde her 5 kişiden birinde bu hastalığın görüldüğünü ifade eden Yalnız, durumun yaşam alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

REFLÜYÜ TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Hastalığın artışında modern yaşamın getirdiği bazı alışkanlıkların etkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yalnız, şu faktörlere dikkat çekti:

Sigara ve alkol tüketimi,

Batı tipi beslenme ve aşırı abur cubur,

Obezite,

Mide kapasitesinin üzerinde beslenmek.

MEKANİZMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Mide ile yemek borusu arasında anatomik bir kapak bulunmadığını hatırlatan Yalnız, kaslar ve diyaframın oluşturduğu sistemin kapak görevi gördüğünü, ancak bu sistemin zamanla gevşeyebildiğini ifade etti. Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşan yanma hissine karşı şu önlemleri sıraladı:

Yatmadan en az üç saat önce yemek yemeyi ve sıvı alımını kesin.

Tüm önlemlere rağmen kaçak sürüyorsa, yatak başını yaklaşık 45 derece yükselterek yemek borusunu mideden yukarıda tutun.