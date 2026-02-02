Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan 2024 verilerine göre, AB nüfusunun yüzde 9,2’si konutlarını yeterince ısıtacak mali güce sahip olamadı. Bu oran, 2023’e kıyasla 1,4 puanlık gerileme gösterse de, özellikle güney ve doğu Avrupa’da enerji yoksulluğu ciddi bir sorun olarak varlığını koruyor.

YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN EN YÜKSEK ORANLARA SAHİP

2024’te evlerini yeterince ısıtamayan nüfus oranı en yüksek olan ülkeler Bulgaristan ile Yunanistan olarak belirlendi. Her iki ülkede de bu oran yüzde 19 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıla göre hafif bir azalma olsa da, her iki ülke de AB ortalamasının iki katı üzerinde seyrediyor.

Bu ülkeleri yüzde 18 ile Litvanya, yüzde 17,5 ile İspanya ve yüzde 15,7 ile Portekiz takip etti. Türkiye ise yüzde 15,1’lik oranla AB ülkeleri arasında altıncı sırada konumlandı. 2023’te Türkiye’de bu oran yüzde 19,5 iken, bir yılda 4,4 puanlık iyileşme kaydedildi. Buna rağmen Türkiye, Avrupa ortalamasının belirgin şekilde üstünde kalmaya devam ediyor.

Türkiye’de enerji yoksulluğu gerilese de sorun devam ediyor.

2024 itibarıyla Türkiye’de her 100 kişiden 15’i evini yeterince ısıtamıyor. Bir önceki yıla göre düşüş olsa da, bu seviye ülkeyi enerji yoksulluğu riski yüksek ülkeler arasında tutuyor. Türkiye, Kıbrıs (yüzde 14,6) ve Fransa (yüzde 11,8) gibi ülkelerin önünde yer alıyor.

Romanya (yüzde 10,8) ve AB ortalaması (yüzde 9,2) ile kıyaslandığında Türkiye olumsuz konumda bulunuyor.

KUZEY AVRUPA’DA ORANLAR OLDUKÇA DÜŞÜK

Avrupa’nın kuzey ülkelerinde enerji yoksulluğu belirgin biçimde sınırlı kalıyor. İsviçre’de yüzde 0,7, Norveç’te yüzde 2,2, Finlandiya’da yüzde 2,7, Polonya ve Slovenya’da yüzde 3,3, Lüksemburg ile Estonya’da yüzde 3,6 oranları AB ortalamasının çok altında gerçekleşti.AB genelinde düşüş gözlendi

2023’te yüzde 10,6 olan AB ortalaması, 2024’te yüzde 9,2’ye inerek 1,4 puanlık iyileşme gösterdi. Yine de yaklaşık 41 milyon AB vatandaşı konutlarını yeterince ısıtamıyor. Enerji verimliliği yatırımları, sosyal destekler ve konut politikalarının bu sorunu hafifletmede belirleyici olduğu belirtiliyor.

Öne Çıkan Ülkeler (2024 Verileri) Isıtamayanların Oranı (yüzde )

Bulgaristan 19,0

Yunanistan 19,0

Litvanya 18,0

İspanya 17,5

Portekiz 15,7

Türkiye 15,1

Kıbrıs 14,6

AB Ortalaması 9,2

İsviçre 0,7