Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte, 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi girişinde kurulan stantta sağlık çalışanları, çölyak hastalığının belirtileri, tanı yöntemleri ve tedavi yaklaşımları hakkında broşür dağıtarak vatandaşlara doğrudan bilgi verdi.
Türkiye'de her 100 kişiden biri bu hastalığa yakalanıyor: Kimse fark edemiyor
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde “Çölyak Farkındalık Haftası” kapsamında vatandaşları hastalık konusunda bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme standı kuruldu. Tabip Zeyad Kasım, “Ülkemizde yaklaşık her 100 kişiden biri çölyak hastasıdır. Ancak tanı alan kişi sayısı oldukça düşüktür" dedi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Tabip Zeyad Kasım, standın önünde yaptığı açıklamada çölyak hastalığını şöyle tanımladı:
“Arpa, buğday ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten proteinine karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu tepki, ince bağırsaklarda ciddi hasara yol açabiliyor.”
Kasım, Türkiye’de çölyak hastalığının yaygınlığına dikkat çekerek, “Ülkemizde yaklaşık her 100 kişiden biri çölyak hastasıdır. Ancak tanı alan kişi sayısı ne yazık ki oldukça düşüktür.
Birçok kişi uzun yıllar farkında olmadan bu hastalıkla yaşayabiliyor. Bu durum, farkındalığın artırılmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor” dedi.
Tabip Kasım, hastalığın belirtilerinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini ancak en sık rastlanan şikayetlerin karın ağrısı, geçmeyen ishal, kusma, kansızlık ve demir eksikliği olduğunu belirtti.
Vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunan Kasım, şunları kaydetti:
“Tekrarlayan karın ağrısı, inatçı ishal ya da kansızlık gibi uzun süreli şikayetleriniz varsa vakit kaybetmeden bir dahiliye uzmanına başvurmalısınız.”Etkinlik, çölyak hastalığının erken teşhis ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabileceğinin altını çizerek, ilçede farkındalığın artırılmasına katkı sağladı.