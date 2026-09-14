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Kaynak: AA

Türkiye’de dün günlük bazda 952 bin 444 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 849 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 541 megavatsaatle 20.00’de, en düşük tüketim ise 33 bin 817 megavatsaatle 05.00’te gerçekleşti.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE BARAJLI HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 22 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATINDA İTHALATI GERİDE BIRAKTI

Türkiye, dün 25 bin 215 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde elektrik ithalatı ise 622 megavatsaat olarak kaydedildi.