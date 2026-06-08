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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 459 megavatsaatle 21.00’de, en düşük tüketim ise 29 bin 451 megavatsaatle 07.00’de kaydedildi.

Günlük bazda üretim 847 bin 226 megavatsaat olurken, tüketim 840 bin 315 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.

Elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 30,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 19,2 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,2 ile linyit santralleri takip etti.

Öte yandan Türkiye, dün 8 bin 878 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 1845 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.