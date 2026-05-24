Dün Türkiye genelinde toplam 889 bin 700 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 676 megavatsaat olarak kaydedildi. Böylece üretim, tüketimi sınırlı farkla geçti.

SAATLİK TÜKETİMDE ZİRVE ÖĞLE SAATLERİNDE

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 489 megavatsaatle saat 12.00’de gerçekleşti. En düşük tüketim ise 30 bin 759 megavatsaatle saat 07.00’de kayıtlara geçti.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE İLK SIRADA HİDROELEKTRİK VAR

Elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılım incelendiğinde, ilk sırada yüzde 35,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı.

Bunu yüzde 13,4 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,4 ile doğal gaz santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATÇISI KONUMUNDA

Verilere göre Türkiye, dün 8 bin 835 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 5 bin 548 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. Bu tabloya göre Türkiye, elektrik ticaretinde net ihracatçı oldu.