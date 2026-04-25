Amerikan Bağımsızlık Savaşı’ndan yara bere içinde dönen Ross Poldark, evini harabe, sevdiği kadını ise kuzeniyle nişanlanmış bulur. 18. yüzyıl İngiltere’sinin vahşi manzaralarında geçen dizi; sınıf mücadelesini, acımasız bankacılık sistemini ve küllerinden doğan bir adamın destansı hikayesini görsel bir şölenle sunuyor.
Türkiye'de gizli kalmış 10 efsane dizi: Algoritma tuzağından kurtul
İzleyecek dizi bulamayanlar için 10 farklı ruh haline uygun, senaryosu ve karakter derinliğiyle ön plana çıkan gizli kalmış efsane diziler listesi. Dünyanın konuştuğu fakat Türkiye'de saklı kalmış dizi listesini sizin için derledik...Derleyen: Cansu İşcan
Çamur, kan ve gerçek romantizm: Poldark
Takım elbiseli sosyopatların savaşı: Billions
Sınırsız paraya sahip bir milyarder ile sınırsız hukuk gücüne sahip takıntılı bir başsavcı aynı ringe çıkarsa ne olur? Modern kapitalizmin, hırsın ve egonun en zehirli halini anlatan dizi; kurnazca yapılan finansal manevralar ve zeka dolu diyaloglarla izleyiciyi her saniye uyanık tutuyor.
Yaşamın kıymetini hatırlatan bir başkaldırı: The Big C
Dördüncü evre kanser olduğunu öğrenen bir lise öğretmeninin hikayesi. Ancak bu bir ajitasyon dizisi değil; bir uyanış hikayesi. Hastalığını herkesten gizleyip kalan vaktinde daha önce cesaret edemediği her şeyi yapmaya başlayan Cathy, izleyiciye "Ben neyi bekliyorum?" sorusunu sordurtuyor.
Mega kiliselerin karanlık ve komik yüzü: The Righteous Gemstones
Din sömürüsü yaparak imparatorluk kurmuş, özel jetlerden inmeyen sahtekar Gemstone ailesinin absürt ve kirli dünyasına hoş geldiniz. Aile içi güç savaşlarını, beceriksiz evlatları ve ahlaki pusulası bozuk karakterleri izlerken, kara komedinin en uç noktalarına tanıklık edeceksiniz.
Sırların peşinde bir psikolojik gerilim: Disclaimer
Saygın bir gazetecinin eline isimsiz bir roman geçer ve dehşetle fark eder ki kitabın ana karakteri kendisidir. Üstelik kitap, 20 yıldır herkesten sakladığı karanlık sırrını anlatmaktadır. Cate Blanchett’in başrolünde olduğu dizi; hafıza, gerçeklik ve algı üzerine inşa edilmiş bir başyapıt.
Tırnak yedirten bir Ortadoğu gerilimi: Tehran
Eğer kendinizi bir anda dilini ve sokaklarını bilmediğiniz, deşifre olduğunuz bir düşman hattında bulsaydınız ne yapardınız? Mossad’ın genç hackerı Tamar’ın, İran’ın hava savunma sistemini çökertmek için Tahran’a sızmasını konu alan dizi, klasik "iyi-kötü" klişelerinden kaçıyor. Hem İsrailli hem de İranlı ajanların vatanseverliğini ve aile bağlarını gri bir alanda işleyerek, izleyiciyi ahlaki bir ikilemin tam ortasına bırakıyor.
Zeka dolu bir hukuk ve güç satrancı: The Good Wife
Bir skandalla hapse giren eşinin ardından, 13 yıllık ev hanımlığına ara verip en alttan stajyer avukat olarak hayata tutunmaya çalışan Alicia Florrick’in hikayesi. Ancak bu sadece bir mahkeme dizisi değil; ofis içi taht kavgaları, Chicago’nun kirli siyaseti ve bir kadının soğukkanlı bir güç figürüne dönüşümünün muazzam bir kroniği.
Kahkaha atarken Kant felsefesi öğrenmek: The Good Place
Öldünüz ve yanlışlıkla "İyi Yer"e (cennete) kabul edildiniz. Tek bir sorun var: Siz aslında bencil ve berbat bir insansınız! Bu absürt komedi, izleyiciye kahkaha attırırken aynı zamanda Kierkegaard’dan Kant’a, etik değerlerden tramvay problemine kadar felsefe dersi veriyor. Finali ise televizyon tarihinin en kusursuz sonlarından biri olarak kabul ediliyor.
Modern dünyanın riyakarlığından bunalanlara: Californication
Hayatını sabote etmekte usta olan ama şeytan tüyü sayesinde nefret edilemeyen yazar Hank Moody ile tanışın. Los Angeles’ın ışıltılı ama sığ dünyasında; Hollywood sahtekarlığına ve modern ilişkilere filtreiz bir eleştiri getiren dizi, hayatı biraz tiye almak isteyenler için tam bir rehabilitasyon niteliğinde. Not: Aileyle izlemek için uygun değildir (+18).