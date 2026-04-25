Türkiye'de gizli kalmış 10 efsane dizi: Algoritma tuzağından kurtul

Zeka dolu bir hukuk ve güç satrancı: The Good Wife

Bir skandalla hapse giren eşinin ardından, 13 yıllık ev hanımlığına ara verip en alttan stajyer avukat olarak hayata tutunmaya çalışan Alicia Florrick’in hikayesi. Ancak bu sadece bir mahkeme dizisi değil; ofis içi taht kavgaları, Chicago’nun kirli siyaseti ve bir kadının soğukkanlı bir güç figürüne dönüşümünün muazzam bir kroniği.