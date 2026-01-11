Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Yaşam Türkiye’de fotoğrafçılar için en iyi 8 manzara noktası

Türkiye’nin dört bir yanından büyüleyici manzaralar: Fotoğraf tutkunları için en gözde 8 nokta bu listede!

Türkiye’de fotoğrafçılar için en iyi 8 manzara noktası - Resim: 1

Kapadokya, Nevşehir

Peribacaları ve gün doğumu balonlarıyla ünlü Kapadokya, fotoğrafçılar için adeta bir masal diyarı. Özellikle sabah saatlerinde ışık harikadır.

1 8
Türkiye’de fotoğrafçılar için en iyi 8 manzara noktası - Resim: 2

Pamukkale Travertenleri, Denizli

Beyaz traverten terasları ve antik Hierapolis kalıntılarıyla bembeyaz bir doğa harikası. Gün batımında da çok etkileyici kareler yakalanabilir.

2 8
Türkiye’de fotoğrafçılar için en iyi 8 manzara noktası - Resim: 3

Salda Gölü, Burdur

Türkiye’nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü, turkuaz rengi suyu ve beyaz kumsallarıyla fotoğraf tutkunları için mükemmel bir nokta.

3 8
Türkiye’de fotoğrafçılar için en iyi 8 manzara noktası - Resim: 4

Ayder Yaylası, Rize

Karadeniz’in yemyeşil doğasında, sisler arasındaki Ayder Yaylası, doğa ve manzara fotoğrafçıları için vazgeçilmez noktalardan biri.

4 8
Türkiye’de fotoğrafçılar için en iyi 8 manzara noktası - Resim: 5

Nemrut Dağı, Adıyaman

Devasa heykelleri ve efsanevi gün doğumu manzarasıyla ünlü Nemrut Dağı, dramatik fotoğraflar çekmek için ideal.

5 8
Türkiye’de fotoğrafçılar için en iyi 8 manzara noktası - Resim: 6

Mardin Eski Şehir

Taş evleri ve dar sokaklarıyla Mardin’in tarihi dokusu, her köşede farklı bir kare sunar.

6 8
Türkiye’de fotoğrafçılar için en iyi 8 manzara noktası - Resim: 7

Bozcaada, Çanakkale

Renkli sokakları, üzüm bağları ve deniz manzaralarıyla Bozcaada, hem yaz hem de bahar aylarında harika kareler sunar.

7 8
Türkiye’de fotoğrafçılar için en iyi 8 manzara noktası - Resim: 8

Kaş ve Kekova, Antalya

Akdeniz’in berrak sularında batık şehir manzaraları ve tarihi kalıntılar, su altı fotoğrafçılığı için de harika bir fırsat sunar.

8 8
