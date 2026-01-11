Türkiye’de fotoğrafçılar için en iyi 8 manzara noktası

Kapadokya, Nevşehir
Peribacaları ve gün doğumu balonlarıyla ünlü Kapadokya, fotoğrafçılar için adeta bir masal diyarı. Özellikle sabah saatlerinde ışık harikadır.
Pamukkale Travertenleri, Denizli
Beyaz traverten terasları ve antik Hierapolis kalıntılarıyla bembeyaz bir doğa harikası. Gün batımında da çok etkileyici kareler yakalanabilir.
Salda Gölü, Burdur
Türkiye’nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü, turkuaz rengi suyu ve beyaz kumsallarıyla fotoğraf tutkunları için mükemmel bir nokta.
Ayder Yaylası, Rize
Karadeniz’in yemyeşil doğasında, sisler arasındaki Ayder Yaylası, doğa ve manzara fotoğrafçıları için vazgeçilmez noktalardan biri.
Nemrut Dağı, Adıyaman
Devasa heykelleri ve efsanevi gün doğumu manzarasıyla ünlü Nemrut Dağı, dramatik fotoğraflar çekmek için ideal.
Mardin Eski Şehir
Taş evleri ve dar sokaklarıyla Mardin’in tarihi dokusu, her köşede farklı bir kare sunar.
Bozcaada, Çanakkale
Renkli sokakları, üzüm bağları ve deniz manzaralarıyla Bozcaada, hem yaz hem de bahar aylarında harika kareler sunar.
Kaş ve Kekova, Antalya
Akdeniz’in berrak sularında batık şehir manzaraları ve tarihi kalıntılar, su altı fotoğrafçılığı için de harika bir fırsat sunar.