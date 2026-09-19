Prof. Dr. Hakan Kara, son dönemde gündeme gelen fon krizinin ekonomiye yönelik olası sonuçlarını değerlendirdi.
Türkiye'de fon krizi ekonomiyi vuracak, faizi etkileyecek
Prof. Dr. Hakan Kara, fon krizinin ekonomik faaliyet ve büyüme üzerinde yavaşlatıcı etki yaratabileceğini belirtti. Kara, enflasyonist baskıların azalması nedeniyle ekim ayında 100 baz puanlık faiz indirimi beklediğini söyledi.İbrahim Doğanoğlu
Kara, yaşanan gelişmenin varlık ve likidite etkileri üzerinden ekonomik faaliyetleri ve büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.
Kara, yaptığı X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Yaşanan fon krizine dair yorum yapmamı talep eden çok kişi oldu. Bana göre fon piyasası profesyonelleri konuya çok daha hakim.”
“Herkesin yerini bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda otorite gibi konuşmayı kendi adıma doğru bulmuyorum.”
“Öte yandan, bir makroekonomist olarak olayın iktisadi yansımalarına dair ilk görüşlerimi paylaşabilirim.”
“Bu olay, varlık ve likidite etkisi üzerinden ekonomik faaliyeti ve büyümeyi daha da yavaşlatacaktır.”
“Enflasyonist baskılar bir miktar azalacağından, Ekim toplantısında merkez bankasının faiz indirim olasılığının arttığını söyleyebiliriz.”
“Normal şartlar altında bu tarz bir negatif şok 150-200 baz puan faiz indirimi getirebilirdi.”
“Fakat dövize kayma riski ve rezerv kaybetme kaygısı nedeniyle merkez bankası 100 baz puanı tercih edecektir.”