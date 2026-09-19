Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye'de fon krizi ekonomiyi vuracak, faizi etkileyecek

Türkiye'de fon krizi ekonomiyi vuracak, faizi etkileyecek

Prof. Dr. Hakan Kara, fon krizinin ekonomik faaliyet ve büyüme üzerinde yavaşlatıcı etki yaratabileceğini belirtti. Kara, enflasyonist baskıların azalması nedeniyle ekim ayında 100 baz puanlık faiz indirimi beklediğini söyledi.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Türkiye'de fon krizi ekonomiyi vuracak, faizi etkileyecek - Resim: 1

Prof. Dr. Hakan Kara, son dönemde gündeme gelen fon krizinin ekonomiye yönelik olası sonuçlarını değerlendirdi.

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Türkiye'de fon krizi ekonomiyi vuracak, faizi etkileyecek - Resim: 2

Kara, yaşanan gelişmenin varlık ve likidite etkileri üzerinden ekonomik faaliyetleri ve büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

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Türkiye'de fon krizi ekonomiyi vuracak, faizi etkileyecek - Resim: 3

Kara, yaptığı X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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Türkiye'de fon krizi ekonomiyi vuracak, faizi etkileyecek - Resim: 4

“Yaşanan fon krizine dair yorum yapmamı talep eden çok kişi oldu. Bana göre fon piyasası profesyonelleri konuya çok daha hakim.”

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Türkiye'de fon krizi ekonomiyi vuracak, faizi etkileyecek - Resim: 5

“Herkesin yerini bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda otorite gibi konuşmayı kendi adıma doğru bulmuyorum.”

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Türkiye'de fon krizi ekonomiyi vuracak, faizi etkileyecek - Resim: 6

“Öte yandan, bir makroekonomist olarak olayın iktisadi yansımalarına dair ilk görüşlerimi paylaşabilirim.”

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Türkiye'de fon krizi ekonomiyi vuracak, faizi etkileyecek - Resim: 7

“Bu olay, varlık ve likidite etkisi üzerinden ekonomik faaliyeti ve büyümeyi daha da yavaşlatacaktır.”

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Türkiye'de fon krizi ekonomiyi vuracak, faizi etkileyecek - Resim: 8

“Enflasyonist baskılar bir miktar azalacağından, Ekim toplantısında merkez bankasının faiz indirim olasılığının arttığını söyleyebiliriz.”

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Türkiye'de fon krizi ekonomiyi vuracak, faizi etkileyecek - Resim: 9

“Normal şartlar altında bu tarz bir negatif şok 150-200 baz puan faiz indirimi getirebilirdi.”

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Türkiye'de fon krizi ekonomiyi vuracak, faizi etkileyecek - Resim: 10

“Fakat dövize kayma riski ve rezerv kaybetme kaygısı nedeniyle merkez bankası 100 baz puanı tercih edecektir.”

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