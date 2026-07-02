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Kaynak: AA

Türkiye'de fiber internet kullanımındaki büyüme hız kesmeden devam ediyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"na göre, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla fiber internet abone sayısı 10,3 milyona ulaştı. Böylece son bir yılda yaklaşık 2 milyon yeni kullanıcı fiber internet hizmeti almaya başladı.

EVE KADAR FİBER KULLANIMINDA BÜYÜK ARTIŞ

Rapora göre, "eve kadar fiber" (FTTH) abone sayısı geçen yılın ilk çeyreğinde 7,1 milyon seviyesindeyken, bu yıl 9,1 milyona yükseldi. Böylece bu alandaki abone sayısı bir yılda yaklaşık yüzde 29 arttı.

Buna karşılık "binaya kadar fiber" (FTTB) abone sayısı ise 1,2 milyondan 1,1 milyona geriledi.

FİBER ALTYAPISI BÜYÜYOR

Artan taleple birlikte Türkiye'deki fiber optik kablo uzunluğu da önemli ölçüde arttı. 2025'in ilk çeyreğinde 617 bin 765 kilometre olan fiber altyapı uzunluğu, 2026'nın aynı döneminde 696 bin 606 kilometreye yükseldi.

MOBİL İNTERNET DE YÜKSELİŞTE

Mobil cepten internet kullanan abone sayısı da artışını sürdürdü. Geçen yılın ilk çeyreğinde 74,5 milyon olan mobil internet abone sayısı, bu yıl 77,5 milyona yaklaştı.

Kablo internet kullanıcı sayısı ise sınırlı bir artış göstererek 1 milyon 513 bine ulaştı.