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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Ticaret Sicil kayıtlarından elde edilen güncel verilere göre, yılın ilk beş ayında esnaf işletmelerinin açılış hızında belirgin bir yavaşlama kaydedilirken, kepenk indiren işletme sayısında artış yaşandı.

Geçen yıl 134 bin 234 olan yeni işyeri sayısı, bu yıl yüzde 9,66 oranında bir daralmayla 121 bin 261'e geriledi. Faaliyetine son veren işletme sayısı ise yüzde 8,13'lük bir artış göstererek 49 bin 905'ten 53 bin 88'e tırmandı.

MAYIS AYINDA DARALMA DERİNLEŞTİ

Özellikle mayıs ayı verileri, yeni girişimlerin azaldığına dair sert bir tablo ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında 27 bin 438 olan yeni açılışlar, bu yıl yüzde 29,24 gibi ciddi bir düşüşle 19 bin 414'te kaldı.

Öte yandan, mayıs ayında kapanan işletme sayısında da gerileme görüldü. Geçen yıl 9 bin 130 olan kapanış rakamı, bu yıl yüzde 20,6 azalarak 7 bin 244'e düştü.

TÜRKİYE'NİN ESNAF HARİTASI

Mayıs sonu itibarıyla Türkiye genelindeki esnaf ve işletme ekosisteminin ulaştığı boyutlar şu şekilde ölçüldü: Toplam kayıtlı esnaf 2 milyon 286 bin olurken, esnaf işyeri sayısı ise 2 milyon 566 bin oldu.

Türkiye'nin güncel nüfusu (86 milyon 92 bin) baz alındığında, ülke nüfusunun yaklaşık %2,66'sının kayıtlı esnaf olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

Veriler, iller bazında nüfusa oranla büyük farklılıklar olduğunu gösteriyor:

Nüfusuna kıyasla en fazla esnafa sahip il, yüzde 4,51'lik oranla Artvin oldu. Esnaf yoğunluğunun en az olduğu iller ise Şırnak (yüzde 1,11) ve Batman (yüzde 1,19) olarak sıralandı.

Esnaf işyeri sayısının sayısal büyüklüğüne bakıldığında ise büyükşehirler beklendiği gibi zirveyi bırakmadı.

İstanbul, 301 bin 587 işletmeyle açık ara lider konumda bulunurken; onu 155 bin 626 işletmeyle İzmir, 138 bin 276 işletmeyle Antalya ve 136 bin 957 işletmeyle Ankara takip etti.