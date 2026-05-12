Dünya Engelliler Haftası kapsamında bakanlıktan edinilen bilgilere göre, engelli bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması ve erişilebilirlik imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bakanlık, aile temelli yaklaşım doğrultusunda engelli bireylerin öncelikle kendi aileleri yanında bakım görmesini esas alırken, bu imkânın bulunmadığı durumlarda ücretsiz yatılı ve gündüzlü bakım hizmeti sunuyor.

2026 Mart ayı itibarıyla resmi ve özel merkezlerde 39 bin 281 kişinin yatılı bakım hizmetinden yararlandığı, merkezlerin ise yaşam alanları ve idari birimlerden oluşan yerleşkeler şeklinde yapılandırıldığı belirtildi.

Ayrıca bağımsız yaşamı desteklemek amacıyla “umut evleri” modeliyle küçük kapasiteli konutlarda bakım hizmeti veriliyor. Geçici bakım ihtiyacı olan bireyler için ise yatılı merkezlerde kısa süreli destek sağlanıyor.

Bunun yanı sıra evde bakım desteği kapsamında, bakanlık personeli belirli aralıklarla haneleri ziyaret ederek bakım sürecine katkı sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ayrıca evde bakım yardımı kapsamında 517 bin 821 kişinin düzenli olarak desteklendiğini açıkladı.