Türkiye’de karavan, tekne, tiny house ve doğa temelli mobil yaşam senaryoları hızla yaygınlaşıyor. Bu yaşam biçimlerinde temel sorun, elektrik maliyetinden ziyade enerjiye erişim ve süreklilik olarak öne çıkıyor. Karavanların park ettiği alanlar, teknelerin uzun süre bağlı kalmadığı koylar ya da tiny house yerleşimlerinin bulunduğu birçok bölgede şebeke elektriği bulunmuyor. Bu nedenle mobil yaşam kullanıcıları için enerji, bir altyapı hizmeti değil; bağımsız olarak kurgulanması gereken bir sistem haline geliyor.

MOBİL YAŞAM İÇİN HAZIR BATARYA SİSTEMLERİ VE TAŞINABİLİR ÇÖZÜMLER

Mobil yaşamı mümkün kılan enerji altyapısı, artık karmaşık ve sabit kurulumlar gerektirmek zorunda değil. Hazır batarya sistemleri, taşınabilir güç istasyonları ve taşınabilir ya da katlanır güneş panelleri sayesinde kullanıcılar; karavanlarında, teknelerinde veya doğa içindeki yaşam alanlarında hızlı ve pratik kurulumlarla enerji ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu sistemler; sessiz çalışma, egzoz emisyonu oluşturmama ve düşük bakım gereksinimiyle, klasik jeneratörlerin yerini giderek daha fazla alıyor.

ANTFEA, mobil yaşam senaryoları için geliştirdiği ve 3.600 W’a kadar güç çıkışını destekleyen taşınabilir güç istasyonları ile yalnızca düşük güçlü elektroniklerin değil, yüksek güç gerektiren cihazların da şebekeden bağımsız şekilde çalıştırılabilmesini hedefliyor. Bu güç seviyesi; karavan ve tiny house kullanımında klima, mikrodalga fırın, kahve makinesi, su ısıtıcısı, indüksiyon ocak, elektrikli el aletleri ve yüksek kapasiteli buzdolapları gibi cihazların aynı sistem üzerinden güvenle kullanılmasına imkan tanıyor.

ANTFEA Markası Kurucusu Emre Kömürcü: “Güneş panelleriyle entegre çalışabilen bu batarya çözümleri sayesinde kullanıcılar, gündüz üretilen enerjiyi depolayarak akşam ve gece saatlerinde de kesintisiz şekilde kullanabiliyor. Bu yaklaşım, mobil yaşamı yalnızca mümkün kılmakla kalmıyor; konfor, sessizlik ve sürdürülebilirlik açısından da yeni bir standart oluşturuyor.”

ENERJİ MALİYETLERİ VE ÖZ TÜKETİM YAKLAŞIMI ÖNE ÇIKIYOR

Sözlerine, şebekeye erişimin bulunduğu meskenlerde enerji gündeminin farklı bir noktada şekillendiğini belirterek devam eden Kömürcü, 2026 itibarıyla mesken aboneleri için yıllık 4.000 kWh tüketim sınırının aşılması durumunda devlet desteklerinden yararlanılamayacak olmasının, konut kullanıcılarını öz tüketim ve enerji yönetimine daha fazla yönlendirdiğini söyledi. Bu kapsamda, güneş enerjisinden üretilen elektriğin doğrudan tüketilmesi ve fazlasının depolanarak gece saatlerinde kullanılması, elektrik faturalarının kontrol altında tutulmasına katkı sağlıyor” dedi.

MESKENLER İÇİN GÜNEŞ UYUMLU LİFEPO₄ ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ

ANTFEA, mobil yaşam çözümlerinin yanı sıra mesken uygulamalarına yönelik LiFePO₄ (Lityum Demir Fosfat) batarya tabanlı enerji depolama sistemleri de geliştiriyor. Bu sistemler; gündüz güneş panelleriyle üretilen enerjinin depolanmasını, akşam ve gece saatlerinde bu enerjinin kullanılmasını, şebekeden çekilen elektriğin minimuma indirilmesini ve uygun senaryolarda elektrik faturasının öz tüketim ile sıfırlanmasını mümkün kılacak şekilde tasarlanıyor.

Bu yaklaşımın en güncel örneklerinden biri olan ANTFEA’nın yeni all-in-one enerji depolama çözümü, inverter, MPPT şarj kontrol ünitesi ve bataryayı tek bir gövde içinde bir araya getiriyor. 16 kWh enerji depolama kapasitesi ve 11 kVA güç çıkışı sunan bu sistem, tüm bileşenlerin entegre olduğu kompakt ve ergonomik bir yapıyla dikkat çekiyor. Taşınabilir güç istasyonlarında alışılan “hepsi bir arada” kullanım kolaylığını mesken ölçeğine taşıyan bu çözüm, hem kurulum süresini kısaltıyor hem de yaşam alanlarında yer tasarrufu sağlayarak sade ve kullanıcı dostu bir enerji altyapısı oluşturuyor.

NEDEN LIFEPO₄? MOBİL VE MESKEN KULLANIM İÇİN GÜVENLİ TEKNOLOJİ

LiFePO₄ batarya teknolojisi; yüksek termal stabilitesi, uzun çevrim ömrü ve güvenlik avantajları sayesinde hem mobil yaşam hem de konut uygulamalarında öne çıkıyor. Yangın riski açısından daha güvenli bir kimya sunması ve binlerce şarj–deşarj çevrimine dayanabilmesi, bu teknolojiyi sürdürülebilir enerji depolama çözümlerinin merkezine yerleştiriyor.

“ENERJİ ÖZGÜRLÜĞÜ ARTIK BİR YAŞAM TERCİHİ”

ANTFEA Marka Kurucusu Emre Kömürcü, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“Mobil yaşamda da meskenlerde de kullanıcıların ortak beklentisi; enerjinin sessiz, güvenli ve kesintisiz olması. Şebekenin olmadığı yerlerde taşınabilir güç sistemleriyle enerjiye erişmek, şebekenin olduğu yerlerde ise güneşten üretilen enerjiyi depolayarak öz tüketimi artırmak yeni dönemin temel yaklaşımı. Biz ANTFEA olarak, mobil yaşamda ve konutlarda enerji depolama çözümleri geliştiriyoruz.”

Mobil yaşam ve meskenlerde enerji ihtiyacının ortak bir noktada buluştuğunu belirten Kömürcü, enerjinin üretilmesi, depolanması ve doğru zamanda kullanılmasının önemine dikkat çekti.