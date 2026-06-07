Yeniçağ Gazetesi
07 Haziran 2026 Pazar
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Türkiye’de en ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araç alacaklar dikkat

Türkiye’de en ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araç alacaklar dikkat

Türkiye otomobil pazarında yılın ilk beş ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,65 gerilerken, sürücülerin tercihi yine otomatik vitesli modellerden yana oldu.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye’de en ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araç alacaklar dikkat - Resim: 1

Toplam satışların yüzde 97,7’sini otomatik şanzımanlı araçlar oluştururken, markaların sunduğu kampanyalar sayesinde 2 milyon TL'nin altında satın alınabilecek modeller yeniden dikkat çekmeye başladı. İşte fiyat-performans dengesiyle öne çıkan en uygun otomatik vitesli otomobiller...

1 10
Türkiye’de en ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araç alacaklar dikkat - Resim: 2

Seat Ibiza ve Arona

Makyajlanan Seat Ibiza, 116 beygir güç üreten 1.0 litrelik benzinli motoruyla 1 milyon 821 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Aynı motoru kullanan B-SUV kardeşi Arona’nın başlangıç fiyatı ise 1 milyon 968 bin TL seviyesinde.

2 10
Türkiye’de en ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araç alacaklar dikkat - Resim: 3

Opel Corsa

Corsa’nın otomatik vitesli ürün gamında hem elektrikli hem de hibrit seçenekler bulunuyor. 135 beygirlik elektrikli versiyon 1 milyon 800 bin TL’den alıcı bulurken, 100 beygirlik yarı hibrit modelin fiyatı 1 milyon 999 bin TL’ye ulaşıyor.

3 10
Türkiye’de en ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araç alacaklar dikkat - Resim: 4

Nissan Juke

Kendine özgü tasarımıyla dikkat çeken Nissan Juke, 115 beygirlik 1.0 litrelik turbo benzinli motorla sunuluyor. Otomatik şanzımanlı versiyonun başlangıç fiyatı 1 milyon 799 bin TL.

4 10
Türkiye’de en ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araç alacaklar dikkat - Resim: 5

Skoda Fabia, Kamiq ve Scala

Skoda’nın 1.0 litrelik benzinli motor ailesi farklı modellerde görev yapıyor. Fabia 1 milyon 764 bin 800 TL’den başlarken, Kamiq için 1 milyon 864 bin 200 TL, Scala için ise 1 milyon 979 bin 900 TL ödemek gerekiyor.

5 10
Türkiye’de en ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araç alacaklar dikkat - Resim: 6

Fiat Egea

Listenin tek dizel temsilcisi olan Fiat Egea, üretimin son dönemine yaklaşmasına rağmen sedan ve Cross seçenekleriyle satışta kalmaya devam ediyor. Otomatik vitesli versiyonların başlangıç fiyatı 1 milyon 749 bin 900 TL.

6 10
Türkiye’de en ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araç alacaklar dikkat - Resim: 7

Dacia Sandero Stepway ve Logan

Benzin ve LPG’yi bir arada sunan motor seçeneğiyle öne çıkan Sandero Stepway, otomatik vitesli versiyonunda 1 milyon 681 bin TL’lik fiyat etiketi taşıyor. Aynı motoru kullanan Logan ise yaklaşık 18 bin TL daha pahalı.

7 10
Türkiye’de en ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araç alacaklar dikkat - Resim: 8

Hyundai i20 ve Bayon

Türkiye’de üretilen Hyundai i20, 90 beygirlik 1.0 litrelik motoruyla 1 milyon 639 bin TL’den satılıyor. Aynı motoru paylaşan Bayon’un başlangıç fiyatı ise 1 milyon 750 bin TL.

8 10
Türkiye’de en ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araç alacaklar dikkat - Resim: 9

Opel Frontera

Elektrikli ve hibrit alternatiflerle pazara sunulan Frontera’nın elektrikli versiyonu yaklaşık 408 kilometrelik menzil sunuyor ve 1 milyon 600 bin TL’den başlıyor. Hibrit seçeneğin fiyatı ise 1 milyon 840 bin TL.

Fiat Grande Panda

Yeni nesil Grande Panda, 2026 model yılında yalnızca elektrikli versiyonuyla satışa çıktı. A sınıfındaki model için başlangıç fiyatı 1 milyon 440 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

9 10
Türkiye’de en ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araç alacaklar dikkat - Resim: 10

Citroen ë-C3 ve ë-C3 Aircross

Türkiye pazarındaki en erişilebilir elektrikli otomobiller arasında yer alan ë-C3, 113 beygirlik motoruyla 1 milyon 420 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Aynı altyapıyı kullanan SUV kardeşi ë-C3 Aircross’un fiyatı ise 1 milyon 760 bin TL seviyesinde.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro