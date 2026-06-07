Toplam satışların yüzde 97,7’sini otomatik şanzımanlı araçlar oluştururken, markaların sunduğu kampanyalar sayesinde 2 milyon TL'nin altında satın alınabilecek modeller yeniden dikkat çekmeye başladı. İşte fiyat-performans dengesiyle öne çıkan en uygun otomatik vitesli otomobiller...
Türkiye’de en ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araç alacaklar dikkat
Türkiye otomobil pazarında yılın ilk beş ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,65 gerilerken, sürücülerin tercihi yine otomatik vitesli modellerden yana oldu.
Seat Ibiza ve Arona
Makyajlanan Seat Ibiza, 116 beygir güç üreten 1.0 litrelik benzinli motoruyla 1 milyon 821 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Aynı motoru kullanan B-SUV kardeşi Arona’nın başlangıç fiyatı ise 1 milyon 968 bin TL seviyesinde.
Opel Corsa
Corsa’nın otomatik vitesli ürün gamında hem elektrikli hem de hibrit seçenekler bulunuyor. 135 beygirlik elektrikli versiyon 1 milyon 800 bin TL’den alıcı bulurken, 100 beygirlik yarı hibrit modelin fiyatı 1 milyon 999 bin TL’ye ulaşıyor.
Nissan Juke
Kendine özgü tasarımıyla dikkat çeken Nissan Juke, 115 beygirlik 1.0 litrelik turbo benzinli motorla sunuluyor. Otomatik şanzımanlı versiyonun başlangıç fiyatı 1 milyon 799 bin TL.
Skoda Fabia, Kamiq ve Scala
Skoda’nın 1.0 litrelik benzinli motor ailesi farklı modellerde görev yapıyor. Fabia 1 milyon 764 bin 800 TL’den başlarken, Kamiq için 1 milyon 864 bin 200 TL, Scala için ise 1 milyon 979 bin 900 TL ödemek gerekiyor.
Fiat Egea
Listenin tek dizel temsilcisi olan Fiat Egea, üretimin son dönemine yaklaşmasına rağmen sedan ve Cross seçenekleriyle satışta kalmaya devam ediyor. Otomatik vitesli versiyonların başlangıç fiyatı 1 milyon 749 bin 900 TL.
Dacia Sandero Stepway ve Logan
Benzin ve LPG’yi bir arada sunan motor seçeneğiyle öne çıkan Sandero Stepway, otomatik vitesli versiyonunda 1 milyon 681 bin TL’lik fiyat etiketi taşıyor. Aynı motoru kullanan Logan ise yaklaşık 18 bin TL daha pahalı.
Hyundai i20 ve Bayon
Türkiye’de üretilen Hyundai i20, 90 beygirlik 1.0 litrelik motoruyla 1 milyon 639 bin TL’den satılıyor. Aynı motoru paylaşan Bayon’un başlangıç fiyatı ise 1 milyon 750 bin TL.
Opel Frontera
Elektrikli ve hibrit alternatiflerle pazara sunulan Frontera’nın elektrikli versiyonu yaklaşık 408 kilometrelik menzil sunuyor ve 1 milyon 600 bin TL’den başlıyor. Hibrit seçeneğin fiyatı ise 1 milyon 840 bin TL.
Fiat Grande Panda
Yeni nesil Grande Panda, 2026 model yılında yalnızca elektrikli versiyonuyla satışa çıktı. A sınıfındaki model için başlangıç fiyatı 1 milyon 440 bin TL olarak belirlenmiş durumda.
Citroen ë-C3 ve ë-C3 Aircross
Türkiye pazarındaki en erişilebilir elektrikli otomobiller arasında yer alan ë-C3, 113 beygirlik motoruyla 1 milyon 420 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Aynı altyapıyı kullanan SUV kardeşi ë-C3 Aircross’un fiyatı ise 1 milyon 760 bin TL seviyesinde.