Türkiye’de en ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araç alacaklar dikkat

Opel Frontera

Elektrikli ve hibrit alternatiflerle pazara sunulan Frontera’nın elektrikli versiyonu yaklaşık 408 kilometrelik menzil sunuyor ve 1 milyon 600 bin TL’den başlıyor. Hibrit seçeneğin fiyatı ise 1 milyon 840 bin TL.

Fiat Grande Panda

Yeni nesil Grande Panda, 2026 model yılında yalnızca elektrikli versiyonuyla satışa çıktı. A sınıfındaki model için başlangıç fiyatı 1 milyon 440 bin TL olarak belirlenmiş durumda.