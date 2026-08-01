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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, ülkede dün elektrik üretim ve tüketim dengesi dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

ÜRETİM TÜKETİMİ GERİDE BIRAKTI

Günlük bazda elektrik üretimi 1 milyon 156 bin 402 megavatsaat olurken, tüketim 1 milyon 151 bin 372 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.

Bu verilerle Türkiye, günü üretimin tüketimi aştığı bir dengeyle tamamladı.

Günün zirvesi öğle saatlerinde

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 208 megavatsaatle saat 12.00’de kaydedildi.

En düşük tüketim ise sabah erken saatlerde, 06.00’da 38 bin 572 megavatsaat olarak gerçekleşti.

RÜZGAR ENERJİSİ İLK SIRADA

Elektrik üretiminde kaynak dağılımı da dikkat çekti.

Rüzgar enerjisi santralleri: Yüzde 22,1

Barajlı hidroelektrik santralleri: Yüzde 18,7

İthal kömür santralleri: Yüzde 16,6

Rüzgar enerjisi, üretimde en yüksek payı alarak ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE NET İHRACATÇI KONUMDA

Enerji ticaretinde ise Türkiye’nin ihracatçı konumda olduğu görüldü.

Dün 8 bin 785 megavatsaat elektrik ihracatı yapılırken, 2 bin 894 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirildi.

Veriler, hem yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki ağırlığını hem de Türkiye’nin elektrik ticaretindeki dengeli görünümünü ortaya koydu.