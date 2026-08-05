Türkiye'de en faydalı hamur işleri belli oldu: Zirvedeki lezzetimiz şaşırttı

Geleneksel Türk mutfağı denildiğinde akla ilk olarak kalori bombası hamur işleri gelse de, doğru un seçimi, geleneksel pişirme yöntemleri ve besleyici iç harçlar bir araya geldiğinde durum tamamen değişiyor. Rafine beyaz un ve aşırı yağ kullanımından uzak duran, ata tohumları ve bol lifli sebzelerle hazırlanan bazı hamur işleri, beslenme uzmanlarından tam not alıyor.

İşte hem lezzetinden ödün vermeyen hem de sindirim sisteminden kan şekerine kadar vücuda fayda sağlayan Türkiye’nin en besleyici hamur işleri: