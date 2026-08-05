Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'de en faydalı hamur işleri belli oldu: Zirvedeki lezzetimiz şaşırttı

Türkiye'de en faydalı hamur işleri belli oldu: Zirvedeki lezzetimiz şaşırttı

Geleneksel Türk mutfağının hamur işleri, doğru un ve malzemelerle tam bir şifa kaynağına dönüşüyor. Siyez ekmeğinden Ege’nin otlu gözlemesine, fırınlanmış mercimekli mantıdan Hatay’ın biberli ekmeğine kadar hem lezzetli hem de sağlık dostu en faydalı hamur işlerini bir araya getirdik.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'de en faydalı hamur işleri belli oldu: Zirvedeki lezzetimiz şaşırttı - Resim: 1

Geleneksel Türk mutfağı denildiğinde akla ilk olarak kalori bombası hamur işleri gelse de, doğru un seçimi, geleneksel pişirme yöntemleri ve besleyici iç harçlar bir araya geldiğinde durum tamamen değişiyor. Rafine beyaz un ve aşırı yağ kullanımından uzak duran, ata tohumları ve bol lifli sebzelerle hazırlanan bazı hamur işleri, beslenme uzmanlarından tam not alıyor.

İşte hem lezzetinden ödün vermeyen hem de sindirim sisteminden kan şekerine kadar vücuda fayda sağlayan Türkiye’nin en besleyici hamur işleri:

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Türkiye'de en faydalı hamur işleri belli oldu: Zirvedeki lezzetimiz şaşırttı - Resim: 2

1. Ata Tohumlu Ekşi Mayalı Ekmekler (Siyez & Karakılçık)

Hamur işlerinin en temeli olan ekmek, doğru tahıl ve mayalama yöntemiyle tam bir şifa kaynağına dönüşüyor.

Sağlık Profili: Siyez ve karakılçık gibi genetiği korunmuş ata tohumları, yüksek lif, B vitamini ve mineral deposudur.

Öne Çıkan Faydası: Uzun süreli ekşi maya fermantasyonu gluten yapısını kırarak sindirimi kolaylaştırır, bağırsak florasını (probiyotik) destekler ve kan şekerini aniden yükseltmez.

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Türkiye'de en faydalı hamur işleri belli oldu: Zirvedeki lezzetimiz şaşırttı - Resim: 3

2. Ege Usulü Otlu & Lorlu Saç Gözlemesi (Tam Buğday)

Derin yağda kızartılmak yerine yağsız saç üzerinde pişirilen gözleme, doğru harçla mükemmel bir öğün haline geliyor.

Sağlık Profili: Isırgan otu, arapsaçı, şevketi bostan ve pazı gibi yabani otların tam buğday unuyla buluşması; yüksek lif ve antioksidan sağlar.

Öne Çıkan Faydası: Protein oranı yüksek, yağ oranı düşük lor veya çökelek peyniri eklendiğinde kas sağlığını destekleyen tam teşekküllü bir öğüne dönüşür.

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Türkiye'de en faydalı hamur işleri belli oldu: Zirvedeki lezzetimiz şaşırttı - Resim: 4

3. Nohutlu veya Mercimekli Fırın Mantısı

Kayseri’nin ünlü etli ve yağlı mantısına alternatif olarak Anadolu’nun pek çok bölgesinde yapılan bakliyatlı mantılar, hamur işine bitkisel protein kazandırıyor.

Sağlık Profili: Kıymaya alternatif olarak haşlanmış nohut veya yeşil mercimek harcı kullanılır.

Öne Çıkan Faydası: Fırınlanarak pişirildiği için ağır yağ içermez. Bakliyatların yüksek lif ve bitkisel protein içeriği sayesinde uzun süre tok tutar ve kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.

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Türkiye'de en faydalı hamur işleri belli oldu: Zirvedeki lezzetimiz şaşırttı - Resim: 5

4. Çörek Otlu ve Mahlepli Karabuğday / Siyez Poğaçası

Sokak poğaçalarının aksine margarin içermeyen, zeytinyağı ve fonksiyonel baharatlarla hazırlanan ev yapımı poğaçalar.

Sağlık Profili: Karabuğday veya siyez unu kullanılarak hazırlanan hamura eklenen çörek otu ve mahlep aromadan fazlasını sunar.

Öne Çıkan Faydası: Çörek otundaki timokinon maddesi güçlü bir antioksidan ve bağışıklık güçlendiricidir. Zeytinyağı ile yapıldığında damar dostu bir atıştırmalık haline gelir.

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Türkiye'de en faydalı hamur işleri belli oldu: Zirvedeki lezzetimiz şaşırttı - Resim: 6

5. Sebzeli ve Çökelekli Hatay Biberli Ekmeği

Geleneksel olarak taş fırınlarda pişirilen biberli ekmek, Türk mutfağının en fonksiyonel hamur işlerinden biridir.

Sağlık Profili: İç harcında acı biber salçası, lor/çökelek, zeytinyağı, susam, zahter (dağ kekiği) ve çörek otu yer alır.

Öne Çıkan Faydası: Acı biberdeki kapsaisin metabolizmayı hızlandırırken; zahter ve zeytinyağı ikilisi güçlü anti-inflamatuar etki gösterir.

Beslenme Uzmanlarından Not: Hamur işlerini faydalı kılan temel unsur; kullanılan unun işlenmemiş (tam tane) olması, fermantasyon süresi ve yapımında trans yağlar yerine sızma zeytinyağı tercih edilmesidir.

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