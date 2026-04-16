TÜİK, Mart 2026 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 31,3 oranında artışla 159 bin 931 adede ulaştı. Yıllık bazda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3’lük bir gerileme yaşansa da, aylık verilerdeki güçlü ivme dikkat çekti. Mart sonu itibarıyla Türkiye yollarındaki toplam kayıtlı taşıt sayısı 34 milyon 23 bin 986 seviyesine yükseldi.

Otomobilde "Renault" Liderliği Mart ayında trafiğe yeni katılan 80 bin 348 otomobilin marka tercihleri de netleşti. Listenin ilk sırasında Renault yer alırken; Toyota, Peugeot, Volkswagen ve Hyundai, tüketicinin en çok tercih ettiği diğer markalar olarak öne çıktı.

SEKTÖREL RÖNTGEN: MOTOSİKLET VE OTOMOBİL BAŞROLDE

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2’sini otomobiller, yüzde 34,8’ini ise motosikletler oluşturdu. Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte, trafikten kaydı silinen taşıt sayısındaki yüzde 23,1'lik artışa rağmen, toplam taşıt parkı 413 bin 300 adet net artış kaydetti.

RENK VE YAKIT TERCİHLERİNDE İSTİKRAR

Tüketici tercihlerinde "klasik" çizgiler korunuyor. Renk seçiminde gri, beyaz ve siyah renkler pazarın hakimi olmaya devam ederken; yakıt türlerinde benzinli araçlar yüzde 41,1 pay ile ilk sırada yer alıyor. Hibrit ve elektrikli araçların toplam pastadaki payı ise yükselişini sürdürerek pazarın dönüşümüne işaret ediyor. 1300 cc ve altı motor hacmine sahip araçlar, ekonomik ve vergi avantajları nedeniyle en çok tercih edilen segment olma özelliğini korudu.