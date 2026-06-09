Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Türkiye’de en çok hangi ultra lüks marka satıldı? Ferrari, Lamborghini, Porsche...

Türkiye’de en çok hangi ultra lüks marka satıldı? Ferrari, Lamborghini, Porsche...

Türkiye otomobil pazarında yılın ilk beş ayına ilişkin satış verileri açıklandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ocak-Mayıs 2026 döneminde toplam otomobil satışları 356 bin 256 adede ulaştı.

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Türkiye’de en çok hangi ultra lüks marka satıldı? Ferrari, Lamborghini, Porsche... - Resim: 1

Pazarın büyük bölümünü ekonomik sınıfta yer alan A, B ve C segmentleri oluştururken, dikkat çekici yükseliş lüks ve ultra lüks otomobillerde yaşandı. D, E ve F segmentlerinde toplam 53 bin 560 adet araç satılırken, yüksek fiyat etiketlerine rağmen premium modellere olan talebin güçlü seyrini koruduğu görüldü.

Lüks sınıfta yer alan E segmentinde 8 bin 302 adet satış gerçekleşirken, Ferrari, Lamborghini, Bentley ve Porsche gibi markaların bulunduğu F segmentinde ise ilk beş ayda 2 bin 10 araç alıcı buldu.

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Türkiye’de en çok hangi ultra lüks marka satıldı? Ferrari, Lamborghini, Porsche... - Resim: 2

D segmentinde SUV’lar öne çıktı

D segmentinde toplam satış adedi 43 bin 248 olarak kayıtlara geçti. Listenin zirvesinde 6 bin 607 adetle KG Mobility Torres yer aldı. MINI Countryman 5 bin 557 adetle ikinci sıraya yerleşirken, Chery Tiggo 8 ise 4 bin 191 adetlik satışla üçüncü oldu. İlk üç sıradaki modellerin tamamının SUV olması dikkat çekti.

E segmentinde Alman üreticiler hakimiyet kurdu

Üst orta sınıf olarak kabul edilen E segmentinde liderlik 1.466 adetlik satışla Mercedes-Benz E Serisi’nin oldu. Volvo XC90, 1.287 adetle ikinci sırada yer alırken BMW 5 Serisi 1.077 adetlik satış performansıyla üçüncü sıraya yerleşti. Mercedes-Benz GLC 903 adetle dördüncü, BMW X3 ise 782 adetle ilk beşi tamamladı.

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Türkiye’de en çok hangi ultra lüks marka satıldı? Ferrari, Lamborghini, Porsche... - Resim: 3

Ultra lüks segmentte zirve SUV modellerin

F segmentinde de SUV gövde tipinin hakimiyeti dikkat çekti. Mercedes-Benz G Serisi, 345 adetlik satış rakamıyla segment lideri oldu. Audi Q7, 314 adetle ikinci sırada yer alırken Mercedes-Benz EQS 275 adetlik satışla üçüncü oldu. Audi Q8 ve BMW 7 Serisi de listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

Milyonluk spor otomobillerde tablo nasıl?

Fiyatları onlarca milyon lirayı bulan spor otomobiller arasında en fazla tercih edilen model Porsche 911 oldu. Yılın ilk beş ayında 23 adet satılan modelin fiyatı versiyonuna göre 31 milyon TL’den başlayıp 64 milyon TL’ye kadar ulaşıyor.

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Türkiye’de en çok hangi ultra lüks marka satıldı? Ferrari, Lamborghini, Porsche... - Resim: 4

Mercedes-AMG GT, 20 adetlik satışla ikinci sırada yer alırken Bentley GT 14 adetle üçüncü oldu. Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 11 adet, Mercedes SL 9 adet, Maserati GranTurismo ve Lamborghini Temerario ise 5’er adet satış gerçekleştirdi. Ferrari 12Cilindri ile Aston Martin DB12’den ise üçer adet satıldı.

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Türkiye’de en çok hangi ultra lüks marka satıldı? Ferrari, Lamborghini, Porsche... - Resim: 5

Marka bazında satışlar

Ocak-Mayıs döneminde ultra lüks markalar arasında Porsche 411 adetlik satışla açık ara lider oldu. Porsche’yi 46 adetle Maserati, 24 adetle Bentley, 13 adetle Lamborghini ve 9 adetle Ferrari takip etti.

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Kaynak: Diğer
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