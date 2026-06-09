Türkiye’de en çok hangi ultra lüks marka satıldı? Ferrari, Lamborghini, Porsche...

Pazarın büyük bölümünü ekonomik sınıfta yer alan A, B ve C segmentleri oluştururken, dikkat çekici yükseliş lüks ve ultra lüks otomobillerde yaşandı. D, E ve F segmentlerinde toplam 53 bin 560 adet araç satılırken, yüksek fiyat etiketlerine rağmen premium modellere olan talebin güçlü seyrini koruduğu görüldü.

Lüks sınıfta yer alan E segmentinde 8 bin 302 adet satış gerçekleşirken, Ferrari, Lamborghini, Bentley ve Porsche gibi markaların bulunduğu F segmentinde ise ilk beş ayda 2 bin 10 araç alıcı buldu.