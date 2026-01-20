Yeniçağ Gazetesi
20 Ocak 2026 Salı
Anasayfa Kültür Sanat Türkiye'de en çok dinlenenler listesi açıklandı: Blok3 rap'te zirvede

Türkiye'de en çok dinlenenler listesi açıklandı: Blok3 rap'te zirvede

Radyo ve televizyon yayınlarını izleyen RTV Takip ile Pop Bizde platformları, 2025 yılında Türkiye'de radyo ve müzik kanallarında en fazla yer alan sanatçılar ile şarkıları belirledi.

Türkiye'de en çok dinlenenler listesi açıklandı: Blok3 rap'te zirvede - Resim: 1

Kadın pop yıldızı: Sezen Aksu

1 13
Türkiye'de en çok dinlenenler listesi açıklandı: Blok3 rap'te zirvede - Resim: 2

Rap yıldızı: Blok3

Rap şarkı: Sevmeyi Denemedin

2 13
Türkiye'de en çok dinlenenler listesi açıklandı: Blok3 rap'te zirvede - Resim: 3

Erkek pop yıldızı: Tarkan

Klip: Dönmüyor Giden (Tarkan)

3 13
Türkiye'de en çok dinlenenler listesi açıklandı: Blok3 rap'te zirvede - Resim: 4

Rock yıldızı: Can Bonomo

4 13
Türkiye'de en çok dinlenenler listesi açıklandı: Blok3 rap'te zirvede - Resim: 5

Arabesk yıldızı: Ebru Gündeş

5 13
Türkiye'de en çok dinlenenler listesi açıklandı: Blok3 rap'te zirvede - Resim: 6

Alternatif müzik yıldızı: Emre Fel

6 13
Türkiye'de en çok dinlenenler listesi açıklandı: Blok3 rap'te zirvede - Resim: 7

Yükselen yıldız: Manifest

7 13
Türkiye'de en çok dinlenenler listesi açıklandı: Blok3 rap'te zirvede - Resim: 8

Slow şarkı: Gözlerinden Gözlerine (Semicenk)

8 13
Türkiye'de en çok dinlenenler listesi açıklandı: Blok3 rap'te zirvede - Resim: 9

Cover şarkı: Sana Güvenmiyorum (Dedübluman & Aleyna Tilki)

9 13
Türkiye'de en çok dinlenenler listesi açıklandı: Blok3 rap'te zirvede - Resim: 10

Şarkı: Canın Beni Çekti (Melike Şahin)

10 13
Türkiye'de en çok dinlenenler listesi açıklandı: Blok3 rap'te zirvede - Resim: 11

Radyolarda en çok istek alan şarkı: Yerinde Dur (Sefo & Demet Akalın)

11 13
Türkiye'de en çok dinlenenler listesi açıklandı: Blok3 rap'te zirvede - Resim: 12

Müzik grubu: İkilem

12 13
Türkiye'de en çok dinlenenler listesi açıklandı: Blok3 rap'te zirvede - Resim: 13

Konser kaydı: 14 Bahar (Mert Demir)

13 13
