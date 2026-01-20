Kadın pop yıldızı: Sezen Aksu
Türkiye'de en çok dinlenenler listesi açıklandı: Blok3 rap'te zirvede
Radyo ve televizyon yayınlarını izleyen RTV Takip ile Pop Bizde platformları, 2025 yılında Türkiye'de radyo ve müzik kanallarında en fazla yer alan sanatçılar ile şarkıları belirledi.
Rap yıldızı: Blok3
Rap şarkı: Sevmeyi Denemedin
Erkek pop yıldızı: Tarkan
Klip: Dönmüyor Giden (Tarkan)
Rock yıldızı: Can Bonomo
Arabesk yıldızı: Ebru Gündeş
Alternatif müzik yıldızı: Emre Fel
Yükselen yıldız: Manifest
Slow şarkı: Gözlerinden Gözlerine (Semicenk)
Cover şarkı: Sana Güvenmiyorum (Dedübluman & Aleyna Tilki)
Şarkı: Canın Beni Çekti (Melike Şahin)
Radyolarda en çok istek alan şarkı: Yerinde Dur (Sefo & Demet Akalın)
Müzik grubu: İkilem
Konser kaydı: 14 Bahar (Mert Demir)
