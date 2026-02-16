Özellikle günlük hayatta alay konusu olabilen, argo anlam taşıyan ya da kişileri sosyal açıdan zor durumda bırakan soyadları için yoğun şekilde değişiklik talebinde bulunuldu. Başvurulardaki artış, vatandaşların dijital hizmetlere erişiminin kolaylaşmasıyla birlikte daha görünür hale geldi.

BirGün gazetesinde yer alan habere göre, toplumda olumsuz çağrışım yaratan soyadları değişim taleplerinde öne çıktı. Nüfus müdürlüklerinin kayıtlarına göre en sık değiştirilen soyadları arasında şu isimler bulunuyor:

Top

Koyun

Satılmış

Coşkun

Çakal

Deli

Karabaş

Çürük

Çıplak

Kör

Yetkililer, dijital başvuru imkanının süreci kolaylaştırdığını ve bu nedenle taleplerin her geçen gün arttığını belirtiyor.