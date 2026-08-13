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Kaynak: AA

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 238 bin 281 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 218 bin 157 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, elektrik üretimi tüketimi yaklaşık 20 bin 124 megavatsaat geride bıraktı.

ELEKTRİK TÜKETİMİNDE GÜNÜN ZİRVESİ SAAT 15.00'TE

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 58 bin 324 megavatsaatle 15.00'te gerçekleşti.

Günün en düşük elektrik tüketimi ise 40 bin 245 megavatsaatle 06.00'da kaydedildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Dünkü elektrik üretiminde kaynaklar arasında barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 22 payla ilk sırada yer aldı.

Üretimde hidroelektrik santrallerini:

İthal kömür santralleri: yüzde 19

Rüzgar enerjisi santralleri: yüzde 15,1 ile izledi.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATI DA YAPTI

Türkiye dün elektrik ticaretinde 22 bin 820 megavatsaat elektrik ihraç etti.

Aynı gün gerçekleştirilen elektrik ithalatı ise 2 bin 700 megavatsaat oldu.

Böylece Türkiye'nin elektrik ihracatı, ithalatının oldukça üzerinde gerçekleşti.