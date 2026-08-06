Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye’de dün elektrik üretimi tüketimi geride bıraktı. Günlük bazda toplam üretim 1 milyon 228 bin 916 megavatsaat olurken, tüketim 1 milyon 206 bin 547 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 954 megavatsaatle saat 15.00’te kaydedilirken, en düşük tüketim 39 bin 837 megavatsaatle saat 06.00’da gerçekleşti.

Elektrik üretiminde en büyük payı yüzde 20 ile barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bu kaynağı yüzde 19,4 ile ithal kömür santralleri, yüzde 14,8 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

Öte yandan Türkiye, dün 24 bin 503 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 2 bin 188 megavatsaat elektrik ithal etti.