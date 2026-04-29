29 Nisan 2026 Çarşamba
Türkiye'de elektrikli araç pazarında yeni dönem

Türkiye'de elektrikli araç pazarında yeni dönem

Çin’in elektikli araç piyasasında liderliği pekişirken Türkiye’de de elektrikli araçlara yönelik ciddi bir talep artışı dikkat çekiyor. Tüketicilerin tercihleri hızla değişiyor. Yerli elektrikli araç TOGG, Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgiyi de artırıyor.

Otomotiv piyasasında devrim niteliğinde değişim: Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'de elektrikli araçların pazar payının bu yıl yüzde 25'e ulaşabileceğini açıkladı. Erkoç, Togg’un yarattığı güven dalgasının ikinci el piyasasına da yansıdığını vurguladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YÜZDE 25 HEDEFİ

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, otomotiv pazarındaki genel daralmaya rağmen elektrikli araç segmentinin yükselişini sürdürdüğünü bildirdi. Erkoç, mevcut artış trendinin devam etmesi halinde, elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payının 2026 yılı sonunda yüzde 25 seviyesine ulaşabileceğini öngördüklerini ifade etti.

SATIŞLAR İLK ÇEYREKTE YÜZDE 18 ARTTI

Tüketici tercihlerindeki değişimin hız kazandığına dikkat çeken Erkoç, yılın ilk 3 ayında elektrikli araç satışlarının yüzde 18 oranında arttığını belirtti. Bu yönelimin arkasındaki temel motivasyonları ise şöyle sıraladı:

Çevreci Yaklaşım: Emisyon hassasiyetinin artması.

Ekonomik Avantaj: İçten yanmalı motorlara kıyasla daha düşük yakıt, bakım ve servis maliyetleri.

Teknolojik Dönüşüm: Yeni nesil sürüş deneyimi ve dijital özellikler.

TOGG ETKİSİ VE İKİNCİ EL PİYASASI

Yerli otomobil Togg'un pazara girmesinin elektrikli araçlara yönelik güveni pekiştirdiğini vurgulayan Erkoç, bu ilginin sadece sıfır araçlarla sınırlı kalmadığını söyledi. Togg’un ikinci el piyasasında da talep görmesinin dönüşümün kalıcılığını kanıtladığını belirten Erkoç, önümüzdeki dönemde batarya ekspertizi ve teknik servis altyapısının sektörün en önemli başlıkları haline geleceğini ifade etti.

DÜNYA İLE PARALEL DÖNÜŞÜM

Küresel piyasalarda içten yanmalı motorlardan elektrikli modellere doğru güçlü bir geçiş yaşandığını hatırlatan MASFED Başkanı, Türkiye'nin de bu değişime hızla uyum sağladığını kaydetti.

Erkoç'a göre, tüketiciler artık yüksek yakıt giderleri karşısında elektrikli araçları en mantıklı ekonomik alternatif olarak görüyor.

Kaynak: AA
