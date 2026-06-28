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Kaynak: AA

TEİAŞ'ın anlık ve günlük verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin enerji arz ve talep dengesi istikrarlı seyrini koruyor. Saatlik bazda incelendiğinde, dün kentin ve sanayinin en yüksek elektrik ihtiyacı duyduğu an 48 bin 685 megavatsaatle saat 14.00'te yaşandı. Enerji talebinin ve tüketiminin en düşük seviyeye gerilediği zaman dilimi ise 35 bin 810 megavatsaatle sabah 06.00 olarak belirlendi.

ÜRETİMİN YARISINDAN FAZLASI YENİLENEBİLİR ENERJİDEN

Dün gerçekleşen elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımında, yeşil ve yenilenebilir enerji kaynakları aslan payını aldı. İlk üç sırada yer alan temiz enerji kaynakları toplam üretimin yarısından fazlasını tek başına karşıladı:

-Barajlı Hidroelektrik Santralleri (HES): %23,2 pay ile üretimin zirvesinde yer aldı.

-Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES): %19,6 pay ile ikinci sıraya yerleşti.

-Güneş Enerjisi Santralleri (GES): %16,9 pay ile üçüncü sırada yer bularak güneşi yüksek verimle enerjiye dönüştürdü.

ENERJİ TİCARETİNDE İHRACAT ÖNE ÇIKTI

Sınır ötesi enerji ticareti ve hat bağlantıları üzerinden yürütülen elektrik ithalat ve ihracat dengesinde de hareketli bir gün geride kaldı. Türkiye, komşu ülkelerin şebekelerine dün toplam 9 bin 653 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, dış şebekelerden yapılan elektrik ithalatı ise 4 bin 111 megavatsaat seviyesinde kaldı. Böylece Türkiye, dünü enerji ticaretinde net ihracatçı konumunda tamamladı.