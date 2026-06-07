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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 551 megavatsaatle saat 15.00’te gerçekleşti. En düşük tüketim ise 32 bin 91 megavatsaatle sabah 06.00’da görüldü.

Elektrik üretiminde kaynaklara bakıldığında, ilk sırayı yüzde 29,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Güneş enerjisi santralleri yüzde 17 ile ikinci sırada yer alırken, doğal gaz santralleri yüzde 12,9 payla üçüncü sırada geldi.

Öte yandan Türkiye, dün 10 bin 161 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 2 bin 720 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Veriler, Türkiye’nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının güçlü payını koruduğunu ortaya koydu.