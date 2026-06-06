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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 742 megavatsaatle saat 15.00’te gerçekleşti. En düşük tüketim ise 33 bin 19 megavatsaatle 06.00’da ölçüldü.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılımda barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 28 ile ilk sırada yer aldı. Güneş enerjisi santralleri yüzde 16,9 ile ikinci, doğal gaz santralleri ise yüzde 13,4 ile üçüncü sırada bulundu.

ELEKTRİK TİCARETİNDE İHRACAT ÖNDE

Türkiye dün 7 bin 646 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 3 bin 577 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. Böylece elektrik ticaretinde ihracatın ithalatın üzerinde gerçekleştiği görüldü.

Veriler, Türkiye’de elektrik üretiminin tüketimi karşılamaya devam ettiğini ve enerji kaynakları içinde yenilenebilirlerin önemli paya sahip olduğunu ortaya koydu.