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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, günlük bazda 1 milyon 17 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 707 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 869 megavatsaatle saat 12.00’de kaydedilirken, en düşük tüketim 33 bin 574 megavatsaatle saat 06.00’da gerçekleşti.

Elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 26,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 18,2 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 12,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, söz konusu günde 8 bin 343 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 1689 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Veriler, Türkiye’nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının güçlü payını sürdürdüğünü ortaya koydu.