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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 356 megavatsaatle saat 15.00’te gerçekleşirken, en düşük tüketim 31 bin 168 megavatsaatle 06.00’da kayıtlara geçti.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılımda barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 32,2 ile ilk sırada yer aldı. Güneş enerjisi santralleri yüzde 17,2 ile ikinci sırada bulunurken, doğal gaz santralleri yüzde 11,9 payla üçüncü sırada yer aldı.

İHRACAT İTHALATI GEÇTİ

Türkiye dün 24 bin 197 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 4 bin 304 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. Böylece elektrik ticaretinde ihracatın ithalatın üzerinde gerçekleştiği görüldü.

Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların yüksek payı dikkat çekerken, gün içi tüketim dalgalanmaları da enerji talebindeki değişimi ortaya koydu.