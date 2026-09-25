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Kaynak: AA

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 11 bin 802 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 991 bin 704 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 587 megavatsaatle 12.00'de gerçekleşti.

Günün en düşük elektrik tüketimi ise 33 bin 277 megavatsaatle 05.00'te kaydedildi.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Dünkü elektrik üretiminde yüzde 23,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

ELEKTRİK İHRACATI 20 BİN 995 MEGAVATSAAT OLDU

Türkiye dün 20 bin 995 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde elektrik ithalatı ise 959 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.