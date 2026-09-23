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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 687 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 756 megavatsaatle 05.00'te oldu.

Günlük bazda dün 1 milyon 33 bin 571 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 13 bin 69 megavatsaat olarak kaydedildi.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri oldu. Bunu yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,8 ile linyit santralleri takip etti.

Türkiye, dün 20 bin 852 megavatsaat elektrik ihracatı, 533 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleşti.